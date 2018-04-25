Меркель: спор о поставках газа преувеличен

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Канцлер Ангела Меркель отвергла критику относительно зависимости Германии от российского газа и заявила, что Германия продолжит покупать газ в России, однако также будет диверсифицировать поставки топлива. Об этом она заявила в среду на Международном экономическом форуме в Давосе, сообщает немецкая служба Reuters.

«Природный газ будет играть (для Германии) все большую роль на протяжении нескольких десятилетий», — сказала Меркель.

«Поэтому спор о том, откуда поступает газ, несколько преувеличен», — добавила она, реагируя на критику США по новому газопроводу Северный поток-2 в Балтийском море.

«С одной стороны, мы будем продолжать получать природный газ из России, это совершенно ясно», — пояснила канцлер, не говоря конкретно о проекте «Северный поток-2».

«Но, конечно, мы также хотим диверсификации», — добавила она, отвергая обвинения в том, что Германия идет к большей зависимости от российского газа.

«Именно поэтому мы собираемся получать сжиженный природный газ, возможно, даже из США и из других источников. Мы развиваем инфраструктуру по всем направлениям», — сказала Ангела Меркель.