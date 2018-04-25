Меркель закрыла свою страницу в Facebook

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Канцлер Германии Ангела Меркель записала видеообращение, в котором заявила о том, что закрывает свою страницу в Facebook. Соответствующее видео было опубликовано в пятницу, 1 февраля на пока еще незакрытой странице Меркель.

Меркель объясняет такой шаг тем, что уже не возглавляет партию Христианско-демократический союз.

Вместе с тем Меркель отметила, что за ее работой на посту канцлера можно будет и дальше следить в соцсетях — на официальной странице правительства в Facebook и в социальной сети Instagram.

«Сегодня — день, когда я хотела бы поблагодарить вас за вашу многочисленную поддержку на моей странице в Facebook», — сказала Ангела Меркель. За ее страницей в этой соцсети следят 2,5 млн пользователей.

Напомним, 7 декабря Ангела Меркель покинула пост главы партии Христианско-демократический союз, который занимала 18 лет. Ее преемницей выбрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считается протеже канцлера. Сама Меркель остается на посту канцлера ФРГ до 2021 года.

korrespondent.net