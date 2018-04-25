Мэру Друскининкай Р. Малинаускасу предъявлены подозрения в торговли влиянием и подкупе

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В четверг литовские правоохранительные органы предъявили мэру города Друскининкай Ричардасу Малинаускасу и его советнику Айварасу Кадзяускасу подозрения в торговле влиянием и подкупе, сообщила Служба спецрасследований (ССР) Литвы.

«Мэра Друскининкай и его советника подозревают в торговле влиянием и подкупе при действии в организованной группе», – говорится в пресс-релизе ССР.

А. Кадзяускас был задержан, с мэра взята подписка о не выезде и не общении с определенными лицами.

Подозрения им были предъявлены вскоре после того, как Главная избирательная комиссия лишила их правовой неприкосновенности. У них был правовой иммунитет как у кандидатов на муниципальных выборах.

Пока правоохрана не комментирует содержание подозрений. Ранее глава ССР Жидрунас Барткус отметил, что есть данные о том, что давались взятки по так называемому делу Виюнеле.

На дому у обоих подозреваемых были проведены обыски.

В среду в рамках расследования судебной коррупции были задержаны 26 человек, среди них восемь судей, пять адвокатов, и 13 прочих лиц. Часть их суд разрешил взять под арест.

Мэр Друскининкай называет обвинения абсурдными и утверждает, что не знаком ни с одним из названных подозреваемых, проходящих по делу.

В четверг на пресс-конференции мэр также обвинил несколько политиков и прокуроров в организации расправы и заявил, что советник президента Дали Грибаускайте оказала давление на судей. Президентская администрация назвала это ложью.

BNS