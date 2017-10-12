Новый посол Польши в Литве говорит, что праздновать окончание Второй мировой войны 9 мая не следует, потому что этот день в 1945 году не принес свободы ни Литве, ни Польше.
Такое высказывание посла можно расценивать как месседж руководству польской партии Литвы “Избирательная акция поляков Литвы” (ИАПЛ), которое не раз участвовало в праздновании 9 мая в Вильнюсе.
“Празднование окончания Второй мировой войны 9 мая не соответствует истине, потому что нам известно, что в этот день ни Польша, ни Литва не победили. Так что повода весело праздновать в этот день окончание войны нет”, – сказала посол Уршула Дорошевска на пресс-конференции в Вильнюсе в четверг.
Таку позицию посол озвучила в прошлом месяце и на встрече с членами ИАПЛ, включая и лидера ИАПЛ Вальдемара Томашевского, и его оппонентов, сказали участники встречи.
На одном из таких празднований 9 мая в Вильнюсе В. Томашевский был с георгиевской ленточкой. Ее использование подвергается критике потому что ее активно используют поддерживаемые Россией сепаратисты на Восточной Украине.
В России и в русских диаспорах ежегодно 9 мая проводятся торжественные празднования победы над нацистской Германией. Западная Европа, включая Литву, празднует окончание войны на день раньше, 8 мая.
ИАПЛ обычно участвует в выборах вместе с представителями Русского альянса.
После окончания Второй мировой войны Литва осталась оккупированной Советским Союзом, а Польше был навязан коммунистический режим.
Новый посол Польши в Вильнюсе в годы Холодной войны работала в коммунистической Польше в подпольной печати.
У. Дорошевска назвала на пресс-конференции три основных приоритета: военное сотрудничество, транспортные и энергетические проекты, а также забота о правах национальных меньшинств.
Метки: Литва
Этот месседж надо адресовать обществу Польши для проверки его на “вшивость”,слишком короткой оказалась память у тех поляков. А ИАПЛ не надо испытывать на прочность. Время показало,что поляки Литвы способны жить без американского поводка.