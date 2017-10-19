Месседж посла Польши: праздновать 9 мая не следует

Новый посол Польши в Литве считает, что праздновать окончание Второй мировой войны 9 мая не следует, потому что этот день в 1945 году не принес свободы ни Литве, ни Польше.

«Празднование окончания Второй мировой войны 9 мая не соответствует истине, потому что нам известно, что в этот день ни Польша, ни Литва не победили. Так что повода весело праздновать в этот день окончание войны нет», – сказала посол Уршуля Дорошевска на пресс-конференции в Вильнюсе.

Там же У. Дорошевска назвала три основных приоритета своей миссии: военное сотрудничество, транспортные и энергетические проекты, а также забота о правах национальных меньшинств.

«Решения, принятые в прошлом году на саммите НАТО, принесли нам — Польше и Литве — больше безопасности, усиленной присутствием альянса на восточном фланге, и я рада тому, что место, которое когда-то было местом подписания Варшавского договора, теперь стало местом для принятия решений, которые приносят хорошие последствия», – говорила Дорошевска. Специфически важной задачей она назвала «вопрос информационной войны», в частности «борьбу с пропагандой, распространяющейся с Востока», а также «борьбу с фальсификацией информации». Примером таковых Дорошевская назвала «празднование окончания Второй мировой войны 9 мая — это неверно, потому что мы знаем, что Польша и Литва в тот день не преуспели».

Кстати, такую позицию посол озвучила в прошлом месяце и на встрече с членами ИАПЛ, включая и лидера ИАПЛ Вальдемара Томашевского, и его оппонентов. По мнению литовских СМИ, такое высказывание посла можно расценивать как месседж руководству Избирательной акции поляков Литвы (ИАПЛ), которое не раз участвовало в праздновании 9 мая в Вильнюсе.

Соотечественникам она пообещала работать с ними активнее, подчеркнула необходимость соблюдения языковых, образовательных и культурных прав польской общины и уважения со стороны Вильнюса подписанного между Польской и Литовской Республиками договора 1994 года.

Также посол еще раз подтвердила свой интерес к поддержке польского меньшинства и его прав, так как «это задача посла не только в Литве, но и во всех странах, где проживает польское меньшинство, а таких поляков за пределами страны более 20 миллионов человек». Дорошевска подчеркнула, что находится под впечатлением от того, как поставлено дело преподавания на польском языке в Литве, где, по ее словам, «много польских школ… совершенно естественно и правильно, что проводится также обучение на государственном языке, может быть, хотелось бы, чтобы этот уровень был выше, потому что это будет выгодно для поляков — граждан Литвы».

Новый посол Польши в Вильнюсе в годы «холодной войны» работала в коммунистической Польше в подпольной печати.

Празднование окончания Второй мировой войны 9 мая не соответствует истине, говорит посол Польши Уршуля Дорошевска.

Инф. «ЛК»

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