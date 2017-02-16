Места хватило всем

Говорить о новом проекте «Дома картин» — выставке «Я Моне Я Шишкин Я Малевич» в Минске будут долго. Теперь без иронии.

Чуть больше двух недель назад галерея заявила о своей готовности почти на месяц предоставить стены всем, кто принесет собственную работу. Не выбирая и не оценивая. Многие отнеслись скептически к этой ретро-идее (впервые такой безумный план реализовал американский галерист Уолтер Хопс 40 лет назад). «Я, например, была в ужасе от подобной затеи, — вспоминает первые эмоции известный искусствовед и арт–критик Лариса Финкельштейн. — А сейчас вижу, как это здорово».

Признанные мастера в большинстве своем приглашение «Дома картин» проигнорировали, сочли зазорным делить стены с дилетантами, предположив, что в галерею ринутся мазилы, пачкуны и графоманы всех мастей и никакие красивые слова не замаскируют стыда за настоящее искусство. Действительно, ажиотаж потенциальных участников выставки превзошел все прогнозы — впечатляющие фотографии людей с картинами, мерзнущих в очереди у входа в галерею, в соцсетях обсуждались не один день. 31 января в 21.06 здесь приняли последнюю работу — 661–ю. А через день, когда выставка открылась, обнаружилось, что иронизировать не настроен никто. Скепсис сменился восторгом публики и профессионалов.

Вычислить на выставке картины дилетантов несложно. Даже не по наивному желанию подражать кумирам, а по той чистой радости, которая выплескивается на зрителей. Таких искренних, бесхитростных работ здесь много. Богатый музей мог бы получиться…

Принес сюда свою картину и Николай Прудников, живопись которого публике практически неизвестна. Свои картины он пишет в основном на заказ — мастерской нет, хранить их негде. Теперь есть шанс узнать его не только как музыканта и переводчика, хотя сам Николай говорит, что к славе равнодушен. Но на вопрос, ради чего встал в очередь рядом с непрофессионалами, у него есть ответ, с которым трудно спорить:

— Искусство без зрителя бессмысленно.

За любую работу гости выставки могут проголосовать, выбрать от одного до трех авторов, записать номера их творений и опустить результат в стеклянную вазу у входа. Приз зрительских симпатий — двухнедельная выставка в «Доме картин». «Если художник не готов, мы ему поможем», — обещают организаторы проекта «Я Моне Я Шишкин Я Малевич». И через год надеются реализовать новый революционный план, рассчитывая на поддержку именитых авторов и «тех, кто вообще не считает себя художником».

А пока здесь ждут искусствоведов и музейных сотрудников. Им решать, что делать со всем этим дальше.

Ирина ЗАВАДСКАЯ.

Метки: N7 (1147) 16 февраля, Беларусь