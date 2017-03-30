Место Литвы в новой Европе

Евросоюзу исполнилось 60 лет. В прошлую субботу, 25 марта, лидеры 27 государств, без Великобритании, собрались на неформальный саммит в Риме, где объявили о «перезагрузке» ЕС. И, кажется, ничего хорошего «новичкам» Сообщества это не сулит. Богатые страны договорились, а небогатые подписались, что запускается новый проект – «Европа разных скоростей».

Предчувствие шторма

О том, что с выходом Великобритании из ЕС Европа изменится, было ясно задолго до прошедшей римской субботы. Еще в начале марта председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер представил пять сценариев развития ЕС, которые получили название «Белой книги». В прогнозе как оптимистические варианты, так и негативный сценарий. В Брюсселе даже не исключают сокращение роли ЕС до чисто экономического союза. Теперь как от властей, так и от граждан зависит, будет ли ЕС укрепляться или превратится всего лишь в орган по поддержанию свободного рынка.

Исследование оценивает перспективы объединения до 2025 года с учетом того или иного политического курса, который выберет Брюссель после завершения процесса Brexit. Первый сценарий заключается в том, что политика руководства ЕС вообще не изменится: чиновники продолжат реализовывать утвержденные за последние три года реформы, концентрируясь на развитии экономики, рынка труда, привлечения инвестиций. Второй сценарий описывает сокращение роли ЕС до чисто экономического союза, по сути, общего рынка. Обеспечение функционирования такого рынка станет единственной заботой брюссельской бюрократии. По мнению Юнкера, это вернет ситуацию, при которой страны Европы будут решать вопросы на двусторонней основе, что сокращает возможность каких-либо коллективных ответов на внешние вызовы. Третий сценарий является наиболее компромиссным: предоставить странам самим решать, идти или нет на более глубокую интеграцию. С одной стороны, это может привести к прогрессу всего ЕС в сферах безопасности, финансов и социальной политики, но с другой — делает европейских граждан заведомо неравными в правах — это зависит от того, согласилось ли их правительство на дальнейшую интеграцию или нет. По сути, Юнкер в этом сценарии предложил странам развиваться на разных скоростях.

«Всегда ли все государства – члены ЕС должны двигаться вперед в том же темпе? Если мы не сможем достичь согласия 27 стран в отношении целей или путей их достижения, то те, кто желает добиться прогресса, смогут продвинуться вперед самостоятельно», – говорил тогда Ж.-К. Юнкер.

Компромисс в ущерб небогатых?

Решать, какой должна стать Европа, лидеры 27 стран собрались в знаменитом римском Дворце консерваторов. Именно там 25 марта 1957 года был подписан Римский договор, который и положил начало Евросоюза. При зарождении ЕС, как известно, было только пять стран: ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Цель того договора – ликвидация всех преград на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала. Это был следующий, чисто экономический шаг на пути рождения Евросоюза, после создания в начале 50-х годов прошлого века братства угля и стали. Уже потом все переросло по сути в новую идеологию.

Обычно саммиты лидеров ЕС длятся по нескольку дней, а споры затягиваются до раннего утра. На этот раз все было иначе. Всего три часа дебатов. Как будто для галочки. Как будто все было решено заранее, а президенты и премьеры собрались просто, чтобы сообщить конечный вердикт.

«Я полагаю, то, что мы сделали в предыдущие дни, до Рима, и то, что мы предприняли сегодня в Риме, это в каком-то смысле начало нового старта, потому что, вопреки тому, что предсказывалось, не было больших конфликтов относительно нескольких предполагаемых путей. И я думаю, что эта Римская декларация – хороший пункт для начала широких дебатов по «Белой книге» Европейской комиссии, так как Комиссия не навязывает того, что должно быть сделано. Она предлагает. И это главам государств и правительств, национальным парламентам, Европейскому парламенту надлежит выдвигать идеи. И они уже начали дебаты. Атмосфера такова, что мы можем верить в будущее», – объявил Ж.-К. Юнкер.

Несмотря на дипломатические слова только о начале дебатов, кажется, главное направление уже определено. И это – третий сценарий – «Европа разных скоростей», работающая по принципу «кто хочет большего, тот делает больше». Интеграционные процессы будут развиваться в группе стран внутри ЕС, а страны, не желающие принимать в них участие, будут предоставлены сами себе. И тогда, месяц назад, говоря о минусах такого развития, Жан-Клод Юнкер предупреждал, что Евросоюз может стать еще более непрозрачной и сложной структурой. Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, попыталась упредить беспокойство. «Мы, к нашему счастью, едины. Европа – наше будущее, это по-прежнему имеет силу, пусть иногда это сложно и приходится порой преодолевать сопротивление. «Европа разных скоростей» ни в коем случае не означает, что не будет единой Европы», – говорила Меркель в Риме. Одновременно она отметила, что «есть вещи, которые неотъемлемы», назвав среди них свободу выражения мнения и прессы, свободу вероисповедания. «Это делает нас сильнее, здесь не будет уступок», – подчеркнула канцлер Германии. Во время пресс-конференции по итогам саммита, которая не продлилась и пятнадцати минут, в этом же переполненный журналистами зал пытался убедить и глава Европейского совета Дональд Туск.

«Во время наших дискуссий о возможных различных сценариях для Европы нашей главной целью должно было стать усиление взаимного доверия и единства 27 государств. После сегодняшних дебатов я могу открыто сказать, что все 27 руководителей одобряют эту цель», – говорил он.

«Европа будет едина, или ее не будет вообще. Только единая Европа, только независимая Европа может быть гарантией демократии», – сказал на саммите Дональд Туск. Кстати, именно страны Центральной и Восточной Европы опасались «Европы разных скоростей», поскольку богатые члены ЕС могут перестать оказывать нашему региону столь много внимания, сконцентрировавшись на собственных проблемах и задачах. В руководстве Европарламента стараются гасить беспокойство.

«Мы не устали от нашей Европы, но мы должны работать лучше. К сожалению, много ошибок совершено. Европу необходимо изменить, но она не должна быть уничтожена. Как никогда раньше, нам нужно единство», – говорил председатель ЕП Антонио Таяни.

Единство жители Евросоюза по-прежнему понимают по-разному. И это как никогда было видно в эту субботу. Если во многих столицах Сообщества прошли марши «За Европу», а в Берлине дети даже ломали символические стены, в Риме в этот же момент проходили беспорядки, устроенные антиглобалистами. По разным данным, около ста человек были задержаны полицией. Ну а что станет новым фундаментом тех самых интеграционных процессов, станет понятно уже в ближайшее время. Великобритания запускает процесс выхода из ЕС, а значит, Сообщество потеряет вторую по мощности экономику. Многое будет зависеть и от результатов выборов во Франции и Германии в этом году, где как никогда сильны голоса изоляционистов, призывающих, как это недавно было в США, решать в первую очередь свои внутренние проблемы, и только потом подтягивать уровень жизни стран, которые, как и страны Балтии, относительно недавно вошли в Евросоюз.

А что Литва?

В Литве пока объявление о запуске «Европы разных скоростей» встретили сдержанно. Президент Даля Грибаускайте и вовсе уверена, что эволюция ЕС – только на пользу.

«Мы сами решаем, какой Европы мы желаем, где и с кем мы хотим быть. Я уверена, что Литва пока что наверняка знает, где она хочет быть. Она хочет быть с впередистоящими, впереди бегущими, т. к. мы бежали от определенных опасностей. Прибежали туда, куда хотели, и наш интерес заключается в том, чтобы строить будущее Европы такое, какое мы сами хотим», – говорила в Риме глава страны.

В парламенте – пока также спокойствие. Впрочем, депутат Сейма от Движения либералов Кястутис Главяцкас заявил, что не представляет себе той двухскоростной Европы. По его словам, все мы в одном и том же пруду, – т. е. в ЕС. Как при этом одни страны будут двигаться с одной скоростью, а другие – с другой? Тем не менее, он утверждает, что у Литвы в этом контексте есть шанс подтянуться.

«И все зависит от правящего большинства. Они могут начать конкретные реформы, но пока дальше декларирования дело не идет. После проведения хотя бы одной реформы можно будет сказать, в каком поезде символически окажется Литва. И интеграция, и движение капитала без реформ будут осложнены. Литве нужна такая политика, чтобы найти свое место на рынке. Инвестировав в одну или другую область, например, в сферу лазерной техники, и, создав экономику, мы точно останемся в ЕС», – сказал К. Главяцкас.

«Думаю, что без Евросоюза мы только проиграем, и очень сильно проиграем. Господствующие места в мире к 2050 году займут Китай, Индия. А США будут только на третьем месте. В этом списке мы не увидим ни Франции, ни Германии. Но если мы возьмем ЕС в целом, то окажемся на 3-м, либо 4-м месте в списке могущественных стран. Вместе мы сила, поодиночке – никто. Нам бесконечно выгодно быть членом этого клуба. Другого выхода для Литвы нет», – в свою очередь уверен консерватор Кястутис Масюлис.

Одно ясно точно, после римского саммита, выхода Соединенного Королевства Евросоюз точно уже никогда не станет прежним. А главная угроза – дробление ЕС на клубы по интересам, где богатые на своих быстрых скоростях начнут заниматься решением только своих проблем, а такие экономики, как наша, станут пусть и формальными членами ЕС, но вечно просящими.

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N13 (1153) 30 марта, Европа разных скоростей, компромисс, Проект, Рим, саммит