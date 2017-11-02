Место встречи – Сочи

С 14 по 22 октября 2017 года в России в городе Сочи прошел XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Среди участников делегации из Литвы была и я, автор этих строк.

Фестиваль молодежи и студентов: площадка для общения

Фестиваль был призван объединить молодежное мировое сообщество, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие.

Он объединил около 30 000 молодых людей из 188 стран мира. На одной площадке встретились молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из разных сфер: представители молодежных НКО, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, рабочая молодежь, молодые IT-специалисты и инженеры, лидеры молодежных организаций и политических партий, молодые преподаватели вузов, лидеры студенческого самоуправления, молодые ученые, молодые предприниматели, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой.

Все расходы (проживание, питание, участие в культурных и спортивных мероприятиях) в период проведения Фестиваля покрывались принимающей стороной.

На Фестивале помогали около 5000 добровольцев как из России, так и из других стран мира.

Программа XIX Фестиваля предполагала разнообразные площадки, в том числе панельные дискуссии и открытые лектории на актуальные темы молодежной политики и международных отношений, спортивные состязания, а также целый ряд культурных и творческих мероприятий. Ключевыми темами мероприятия стали: «Культура и глобализация», «Глобальная экономика», «Экономика знаний», «Развитие общественных институтов», «Политика и международная безопасность».

Рабочими языками Фестиваля были выбраны английский и русский языки.

Инфраструктура была создана таким образом, что по сути представляла собой «город в городе»: участники проживали в отелях, а дискуссионные площадки, рабочие центры и места досуга находились недалеко.

Первые впечатления от Сочи – это шок! Такого количества молодежи в одном месте я еще не встречала! Меня сначала это несколько смутило, но я быстро адаптировалась! Поняла, что надо распределить приоритеты и выбрать то, что тебе интересно.

На фестивале в Сочи я посещала несколько секций: технологии будущего, будущее науки и глобального образования, гражданская платформа развития, глобальная политика. В основном моя тематика – наука и образование. Именно здесь я завязала новые связи и нашла потенциальных партнеров из разных стран, получила знания для создания и реализации своих идей и новых проектов. Узнала о стартапах в бизнесе, учебных лабораториях, менторстве, способах и необходимости патентования интеллектуальной собственности. Удалось даже увидеть воочию В. Путина и В. Жириновского! Культурная программа тоже была насыщенной: поездка в Сочи, кино, Сочи-парк… Масштаб проводимых мероприятий просто впечатлял.

Региональная программа в Ростове-на-Дону

Кроме того, с 14 по 17 октября до поездки на фестиваль в Сочи 150 иностранных граждан стали участниками региональных программ в 15 городах Российской Федерации. Участников приняли такие города, как Красноярск, Махачкала, Калининград, Великий Новгород, Оренбург, Новосибирcк, Владивосток, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Севастополь, Тюмень, Ижевск, Ярославль.

Я была участником региональной программы в Ростове-на-Дону.

Если бы меня попросили описать региональную программу Ростовской области в двух словах, то я бы сказала так: Ростовская область – это Ростов-батька и казачья удаль Старочеркасска и Новочеркасска, Таганрог и А. П. Чехов, М. А. Шолохов и Тихий Дон. Здесь я получила свидетельство о присвоении почетного звания «Донской казачки», подписанное атаманом М. И. Платовым, ощутила широту души жителей и их казачий дух. В общем, все очень понравилось.

Светлана МАРКОВА, Вильнюс – Сочи

Метки: N44 (1184) 2 ноября, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Сочи