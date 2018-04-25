Месячный промышленный спад в Литве был максимальным в ЕС – Евростат

В апреле этого года, по сравнению с мартом, промышленный спад в Литве был крупнейшим в Евросоюзе, сообщил Евростат.

За месяц промышленное производство в Литве сократилось на 7,9%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статического агентства ЕС. В Латвии промышленность за месяц выросла на 0,2%, а в Эстонии — снизилась на 1,4%.

За год — в апреле, по сравнению с апрелем прошлого года, промышленность в Литве выросла на 3%, в Латвии — на 0,9%, а в Эстонии — на 2,1%.

В целом в ЕС за год промышленность выросла на 1,7%, а за месяц — сократилась на 0,8%.

BNS