Месячный рост промышленности в Литве был самым большим в ЕС, сообщает Евростат

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Промышленный рост в Литве в мае по сравнению с апрелем был самым большим в Евросоюзе (ЕС), сообщил Евростат.

Промышленное производство в Литве выросло за месяц на 11,6%, показывают обнародованные в четверг статистические данные Евростата.

В Латвии промышленный спад за месяц составил 0,2%, в Эстонии – 0,4%.

За год — в мае по сравнению с маем прошлого года — рост объемов промышленности Литвы составил 5,3%, промышленный спад в Латвии составил 1,1%, в Эстонии объемы промышленности выросли на 3%.

Во всем ЕС промышленный рост за год составил 2,4%, за месяц – 1,2%.

BNS