Мэтры русского рока возвращаются в Литву

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Самая известная и мощная российская рок-группа «Машина Времени» готовится к масштабному юбилейному концертному туру, которым напомнит о пяти впечатляющих десятилетиях творчества группы. В карту своего концертного тура группа включила и два концерта в Литве: 22 октября «Машина Времени» даст концерт в Вильнюсе, в Cozy by Siemens arena, а 26 октября выступит в клайпедской арене Švyturio.

На первом этапе тура, который все еще дополняется, также запланированы выступления группы в Эстонии и Латвии. По словам легендарного трио, они очень рады возможности отметить юбилей творческой деятельности в окружении своих поклонников из стран Балтии, ведь у «Машины Времени» со странами Балтии особая связь. Первый концерт группы за пределами Москвы состоялся в 1976 г. именно – в Таллине. С тех пор в Балтийском регионе группа дала огромное количество аншлаговых выступлений.

«По мере приближения тура мы раскроем больше подробностей, но уже сейчас можем пообещать, мы планируем кое-что особенное. Мы отлично помним восьмидесятые, когда группа в год давала по несколько сотен концертов, впечатляющим был и мировой концертный тур, посвященный 30-летнему юбилею деятельности группы. На этот раз планы еще более амбициозны», – интригуют музыканты и раскрывают, что по планам юбилейный тур завершится только в конце 2020 г.

Своим творчеством группа радует стотысячные армии поклонников еще с 1969 г. и, кажется, не собирается останавливаться, наоборот – музыканты уверяют, что открывают новый этап в истории группы. Прошедший десять лет назад юбилейный тур по случаю 40-летия группы порадовал ее поклонников и утер нос скептикам: тогда на большую часть юбилейных концертов музыкальной легенды были выкуплены все билеты. Перед литовской публикой «Машина Времени» последний раз выступала год назад, и концерты получили очень теплую и хорошую оценку.

На своих концертах в рамках юбилейного тура короли рока призовут заново открыть для себя такие хиты, как «Поворот», «За тех, кто в море», «Марионетки», «Костер», «Однажды мир прогнется под нас», и многие другие популярные композиции. «Вы станете свидетелями нашего шоу! Мы не сомневаемся, что оно войдет в историю музыки. Мы подарим вам свои лучшие хиты, написанные с начала 70-ых и вплоть до 2010-ых», – обещают исполнители группы «Машина Времени».

«Машину Времени» нередко называют российскими «роллингами» или «битлами». И не зря. Сложно было бы найти слушателя старшего поколения, который не слышал бы названия группы и ее песен. Более того, многим кажется, что эта группа существует столько лет, сколько они себя помнят. «Машина Времени» – это чудо в мире музыки, ведь группа насчитывает пять десятилетий активной деятельности. После впечатляющего начала карьеры и взлета на вершину популярности группа не развалилась, ее члены не поссорились и не прекратили деятельность. Они выступали с концертами и трудились в студиях звукозаписи без перерывов.

Увидев на улице плакат с названием группы, прохожие не переглядываются и не спрашивают друг у друга: «А они все еще живы?». В последние годы о «Машине Времени» говорят не меньше, чем несколько десятилетий назад. На концертах звучат песни, записанные с 1976 по 2016 год, – и люди одинаково знают и поют и те и другие. «Машина Времени» бессмертна. Почетное место не только у себя на родине, но и на музыкальных вершинах всего мира группа заслужила благодаря качественной музыке и близким для души многих людей текстам песен.

Слушатели ценят и то, что даже через столько десятилетий «Машина Времени» осталась «Машиной Времени» – группа не стала тем, что характеризуется как «лидер и остальные». Трио – Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Валерий Ефремов – вместе уже более четырех десятилетий. Сегодня вместе с ними на сцене также выступают гитарист Игорь Хомич, клавишник Александр Левочкин, барабанщик Сергей Остроумов и трубач Александр Дитковский.

Билеты на концерты «Машины Времени» в вильнюсской арене Siemens и клайпедской арене Švyturio распространяет Tiketa. Первые билеты можно приобрести дешевле.