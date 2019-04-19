Механизмы защиты прав детей

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Сейм принял поправки к Закону об основах защиты прав ребенка. За них проголосовал 71 депутат – все принявшие участие в голосовании.

Поправки вступят в силу с мая, за исключением намечаемых с 2020 года выплат за временную опеку над ребенком. Поправки еще должна подписать президент Даля Грибаускайте. На предыдущем голосовании в конце марта оппозиция подорвала кворум и тем самым блокировала принятие поправок.

Тогда оппозиция не поддержала при постатейном голосовании по закону предложение лидера правящих «аграриев» Рамунаса Карбаускиса о критерии значительного ущерба здоровью. Основной комитет по этому законопроекту — Комитет по социальным делам и труду — выступил против.

В этом предложении предусматривается, что ребенка забирают у родителей, попавших в поле зрения, если они «не прилагают усилий по изменению своего поведения, в семье сохраняется реальная опасность для физической или психической безопасности ребенка, которая может повлечь значительный ущерб здоровью или угрожать его жизни».

Часть депутатов утверждала, что подобная поправка оправдывает определенный уровень насилия над детьми, между тем, некоторые организации, объединяющие семьи, считают, что таким образом будет предотвращено необоснованное разлучение детей и родителей.

Вызванный на прошлое рассмотрение проекта в связи с этой формулировкой по инициативе оппозиции министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис заявил, что при введении дополнительных критериев возникает риск того, что специалистам придется выбирать: защищать ребенка или себя.

Изменения в Законе об основах защиты прав ребенка вносятся после возникшего в обществе резонанса в связи с изъятием детей из семьи. Поправки подготовлены с учетом предложений Министерства социальной защиты и труда и главы Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса.

В поправки вписано, что «разлучение детей и родителей против их воли возможно лишь в крайнем случае, когда это неизбежно и необходимо для защиты ребенка от реальной угрозы его физической и психической безопасности, здоровью или жизни, либо есть риск возникновения серьезного ущерба его здоровью, и нет возможностей защитить ребенка иными способами».

Значительный ущерб здоровью определен как следствие физического, сексуального, психологического насилия над ребенком или как следствие отсутствия заботы о ребенке, следствие ситуации, когда ребенок становится свидетелем насилия, и выражается в нарушении физического и психического здоровья ребенка, его нормального развития.

Критики таких поправок утверждают, что это фактически «частичная легализация» насилия. Сторонники уверяют, что поправки исключат злоупотребления органов опеки.

Также разрешено ребенка до 6 лет на короткое время оставлять со старшими членами семьи, если им не исполнилось 14 лет. Не будет считаться оставлением без надзора ребенка до 15 минут в безопасной среде с лицами 7-13 лет, которые по своей зрелости способны позаботиться о них в имеющейся ситуации. До сих пор в законе предусматривалось, что родители ребенка должны позаботиться о том, чтобы без объективной необходимости ребенок до 6 лет не оставался без присмотра лиц старше 14 лет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ