Международная съемочная группа представляет фильм «T-34»

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18 января в кинотеатрах Литвы начнет демонстрироваться новая работа режиссера Алексея Сидорова — военный боевик «Т-34». В эпицентре сюжетной линии — история, основанная на реальных событиях. В фильме рассказывается о жестокой борьбе и вечном стремлении к свободе.

На этот раз один из самых талантливых российских режиссеров обратился к очень большому и болезненному следу в истории человечества — Второй мировой войне.

Рутина Второй мировой войны

Взрывы, горящие здания, смог, кровь, постоянная борьба, тысячи раненых и убитых — это рутина солдат на фронте. Их жизнь — это постоянное напряжение, а лишняя минута или ошибочный шаг — измеряется стоимостью жизни. Для каждого из них выживание — цель, а свобода — мечта, такую солдатскую долю с первых минут фильма рисует режиссер и сценарист.

Юношеский максимализм лейтенанта Николая Ивушкина, большой боевой опыт немецкого капитана сухопутных войск Клауса Ягера создают очень напряженную сюжетную линию, а безумно решительная военная стратегия захватывает зрителя с первых минут фильма.

Фильм о вере, надежде, человечности и любви

«Это фильм не о танке, он, прежде всего о вере, надежде и любви», — сказала Ирина Старшенбаум, актриса молодого поколения, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Т-34».

Партнер актрисы в кино и по жизни, Алексей Петров, сыгравший отважного молодого лейтенанта Ивушкина, утверждает, что фильм является отличным примером сильного мужского характера, силы и человечности, а также сильной солдатской любви к женщине, матери и Родине.

Несмотря на головокружительные военные решения, режиссеру А. Сидорову важно сохранить и продемонстрировать выжившую человеческую веру.

«Т-34» не только для любителей военных фильмов

Максимально динамичная сюжетная линия фильма — не единственная цель режиссера и автора сценария. Основная задача режиссера — превратить фильм в интересное мероприятие для как можно более широкой аудитории. Молодежь найдет фильм, насыщенный современными спецэффектами, зритель постарше увидит захватывающую историю, девушки и женщины будут очарованы историей любви, а любителям компьютерных игр режиссер приготовил сюрприз — некоторые сцены фильма напоминают известную стратегическую игру „Word of tanks“, в которую играют 110 миллионов фанатов по всему миру.

Международная команда кинематографистов

Фильм T-34 — международный проект, объединивший творческие силы немецких и российских кинематографистов. Роль капитана сухопутных войск Клауса Ягера досталась известной немецкой кинозвезде Винсенту Киферу, исполнившему роли во всемирно известных фильмах «Кобра 11» и «Джейсон Борн».

Чтобы создать более реалистичную сюжетную линию, создатели фильма пригласили целых пять военных консультантов, которые помогли максимально достоверно изобразить боевые сцены. Одним из консультантов был К. Фаррелл, который работал с актером Брэдом Питтом.

Действие фильма разворачивается не только в Москве и пригородах, но и во многих чешских городах – Терезин, Прага, Локет.

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