Международные схемы мошенничества

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11 человек обвиняют в участии в деятельности преступной группировки, которая занималась мошенничеством, отмечено в заявлении Литовского бюро криминальной полиции и Генпрокуратуры. Прокурор Генеральной прокуратуры Литвы, проанализировав и оценив собранные в ходе расследования материалы, составил обвинительный акт и передал в суд уголовное дело из 28 томов.

Прокуроры и сотрудники Литовского бюро криминальной полиции совместно с израильскими коллегами выявили две международные преступные группировки. Их члены, как подозревают, занимались телефонным мошенничеством и таким образом обманывали граждан Израиля, завладевали их деньгами. Члены действовавших в Литве преступных группировок и их главари находятся в Мариямпольской колонии. Это люди, которые были судимы за такого рода мошенничество и отбывают наказание. Они действовали заодно с сообщниками из Израиля, которые находились на воле. Всего в деле — 18 подозреваемых, 11 из них — граждане Литвы. Подозреваемые из Литвы — мужчины 30-45 лет. Все они за исключением одного на данный момент находятся в колонии. Одни из них были осуждены за мошенничество, другие — за распространение наркотиков.

Преступные группировки действовали порознь, однако некоторые осужденные были членами обеих банд. Они совершали преступления с июня 2015 по январь 2016 года. Подозревают, что они пытались обманным путем завладеть почти 450 000 евро, в основном в израильских шекелях и американских долларах. Реально они успели выманить больше 32 000 евро. «Члены преступных группировок должны были координировать совместные действия, немедленно реагировать на быстро меняющиеся обстоятельства, организовывать работу членов группировок, находящихся на большом расстоянии. Такие преступления могли совершать только участники хорошо организованной банды со строгой иерархией и структурой», – сказал прокурор Генпрокуратуры Гинтарас Эйдукявичюс.

Осужденные граждане Литвы звонили по телефону жителям Израиля (чаще всего пожилым, контакты которых находили в телефонной книге), представлялись адвокатами или врачами и сообщали о том, что их ребенок якобы совершил ДТП или стал виновником другого несчастного случая, в котором пострадали люди из другой страны (ребенок или беременная женщина). Они предлагали гражданам Израиля заплатить определенную сумму, чтобы с их детей была снята ответственность за содеянное. Если человек соглашался заплатить, заключенные связывались со своими сообщниками в Израиле и отправляли их по указанному адресу за деньгами. Осужденные в колонии пользовались мобильными телефонами, Интернетом, хотя это запрещено. Они занимались этим пять дней в неделю, не звонили только в Шаббат. За это время было сделано около 70 000 звонков. Мошенники планировали заняться этой же деятельностью и в Греции. За организованное мошенничество подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Полиция постоянно предупреждает жителей о такого рода мошенничестве и советует, как себя вести, если им позвонил мошенник. Несмотря на то, что многие знают о такой опасности, мошенникам все равно удается усыпить их бдительность и застать врасплох.

Информация ЛК , BNS.LT