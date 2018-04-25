Международный год Периодической таблицы

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Периодическая таблица химических элементов является одним из наиболее значительных достижений в науке, охватывающих сущность не только химии, но также физики и биологии.

1869 год считается годом открытия Периодической системы Дмитрием Менделеевым.

Это уникальный инструмент, позволяющий ученому прогнозировать появление и свойства вещества на Земле и в остальной части Вселенной.

В 2019 году исполняется 150 лет с тех пор, как Дмитрий Менделеев открыл Периодическую систему и был провозглашен «Международным годом Периодической таблицы химических элементов» (IYPT2019).

Инициатива IYPT2019 поддерживается IUPAC в партнерстве с Международным союзом теоретической и прикладной физики (IUPAP), Европейской ассоциацией химических и молекулярных наук (EuCheMS), Международным советом по науке (ICSU), Международным астрономическим союзом (IAU) и Международный союз истории.