Международный наркобизнес

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В Испании обезвредили преступную группировку, в которую входили, в том числе граждане Литвы, занимавшуюся выращиванием, переработкой и поставкой марихуаны за границу, сообщает пресс-служба полиции Испании. В ходе операции в автономных сообществах Каталония и Страна Басков задержаны 25 человек. Среди них граждане Литвы, Румынии, Великобритании, Нидерландов, Молдавии, Испании и Бразилии.

Испанские гвардейцы изъяли 2700 килограммов наркотиков и обнаружили лабораторию по переработке марихуаны в населенном пункте Кабрера-де-Мар. Две плантации в провинциях Барселона и Таррагона представители силовых структур уничтожили. Наркотики отправляли в Великобританию и Нидерланды на грузовиках, спрятав их в боксерские груши, декоративные пуфы, емкости для вина и пива, в поддоны для зелени и овощей и под видом тюков люцерны.

Расследование началось в апреле прошлого года после изъятия 400 килограммов марихуаны и 20 прессованных плиток гашиша, замаскированных в тележке с поддонами для овощей. Поставку направляли в Нидерланды. По версии следствия, преступная группировка заработала более 30 миллионов евро.

По словам официальных представителей, это крупнейшая операция по обезвреживанию группировки, занимавшейся выращиванием наркотиков на территории страны.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ