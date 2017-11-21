Международный прокурор хочет расследования по поводу предполагаемой тюрьмы ЦРУ в Литве

Прокурор международного уголовного суда (МУС) в понедельник попросила судей начать расследование по поводу преступлений в афганской войне, включая вероятные пытки в тайном центре для задержанных в Литве.

В ответе главного прокурора Гаагского трибунала Фату Бенсуда говорится, что тюрьма в Антавиляй могла действовать в 2005-2006 годах.

“Кажется, что (называемый “фиолетовым” центр) находился в Антавиляй, в Литве, и действовал примерно с февраля 2005 года примерно до марта 2006 года. За этот период как минимум двое пострадавших, как утверждается, подвергались пыткам и жестокому обращению”, – говорится в документе прокурора.

В обращении говорится, что преступления также могли совершаться в подобных центрах в Польше и Румынии.

А. Анушаускас: это лишь предположения

Возглавлявший в 2009 году расследование относительно вероятного центра ЦРУ член литовского сейма Арвидас Анушаускас говорит, что в своем отчете прокурор опирается на обнародованные предположения, однако без сотрудничества с США выяснить всю правду было бы сложно.

“Используемая ею информация взята из публичных источников и в этих публичных источниках нет прямых очевидных утверждений с какими-нибудь фактами, деталями – там предположения, что могло быть и могло быть два человека, а могло и не быть”, – сказал А. Анушаускас во вторник BNS.

Литва является участников Римского статута Договора об учреждении МУС, поэтому у нее есть обязанность сотрудничать с судом. США в деятельности суда не участвуют.

“Основные источники не в Литве, а в США. США не являются подписантом конвенции, это создает серьезные проблемы для расследования”, – сказал А. Анушаускас.

Он также обратил внимание, что США в 2003 году отказались от наиболее жестоких методов дознания, которые правозащитники приравнивают к пыткам.

МУС – вторая международная судебная институция, которая может заниматься выяснением того, что происходило десять лет назад в Антавиляй, в 15 километрах от Вильнюса. Дело о возможных пытках уже рассматривает действующий в Страсбурге Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Правительство Литвы официально уверило его, что в Антавиляй был создан центр поддержки разведки, а не тайная тюрьма.

Прошлым летом представители литовского правительство в страсбургском суде заявили, что десять лет назад американцы возили в Литву не заключенных, а оборудование для связи, а в Антавиляй создавался центр поддержки разведки. Обращаясь к коллегии девяти судей, вице-министр юстиции тогда заявил, что “в Литве не действовал никакой тайный центр ЦРУ для задержанных”.

Как утверждает правительство Литвы, другой упоминаемый в расследованиях объект – здание на улице Серакауско в Вильнюсе – “предназначался для эксфильтрации тайных сотрудников” – переводу их в безопасное окружение.

Занимавший пост президента Литвы два срока полномочий (в 1998-2003 и 2004-2009 годах) Валдас Адамкус не раз выражал уверенность, что ЦРУ не проводило тайных дознаний в Литве.

BNS

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