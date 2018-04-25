Межнациональный батальон НАТО проведет в Таллине 35 учебных уличных боев

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Военнослужащие бельгийской роты межнационального батальона НАТО в Эстонии проведут с 3 по 7 апреля учения в Таллине в формате 35 уличных боев. Об этом, как передает ТАСС, сообщили Силы обороны Эстонии.

Учения пройдут на территории бывшей городской тюрьмы, говорится в сообщении. В них примут участие около 200 человек.

Во время маневров будет использоваться ручное огнестрельное оружие, дымовые шашки, взрывпакеты, а также холостые патроны, что создаст высокий уровень шума.

В этой связи учебные бои будут проводиться в промежутке с 8:00 до 22:00.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году было принято решение разместить в 2017 году многонациональные батальоны в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Латвийский батальон возглавила Канада, литовский — Германия, эстонский — Великобритания, польский — США.

В дислоцированном в эстонской Тапе подразделении насчитывается более тысячи военнослужащих, среди которых — представители британского и бельгийского контингентов.

NEWSru.com