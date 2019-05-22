Межпартийные переговоры по Brexit ударили по британскому фунту

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Политическая нестабильность в Великобритании и неопределенность в отношении Brexit продолжают давить на фунт.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на британские СМИ, премьер-министр королевства Тереза Мэй может уйти в отставку уже этим летом.

Под двойным прессом фунт стерлингов опускался в ходе торгов 21 мая до самого низкого уровня с 15 января — 1,2688 за доллар.

Новый удар по британской валюте нанесли парламентарии: лидеры Консервативной и Лейбористской партий провели переговоры, но так и не смогли прийти к общему знаменателю по поводу сделки по Brexit. Лейбористы не хотят поддерживать план Терезы Мэй по выходу страны из ЕС.

«Сделка с госпожой Мэй — очень плохая сделка, давайте не будем об этом забывать. Мы уже отложили Brexit и какой смысл в законопроекте, который не позволяет избежать европейских выборов, не может вовремя вывести страну, не может запустить процесс, который мог бы работать с приходом нового лидера. Ведь миссис Мэй обещала, что уйдет», — цитирует ZeroHedge теневого «министра финансов» Джона Макдоннелла.

То, что договориться с лейбористами не удалось, говорит о том, что, скорее всего, сделка Мэй не состоится. Единственное, на что еще может давить британский премьер — это на собственную отставку. Ведь она обещала уйти сразу, как примут соглашение. Но такой кнут явно не эффективен.

Между тем, FT уже прикинула, кто же может претендовать на место премьер-министра Соединенного Королевства, одной ногой стоящего за пределами ЕС. Выбор, с точки зрения издания открывается довольно богатый: Джереми Хант — министр иностранных дел, Саджид Джавид — министр внутренних дел, Борис Джонсон — экс-министр иностранных дел, Майкл Гоув — министр окружающей среды, Доминик Рааб — экс-министр по Brexit, Эмбер Радд — министр труда и пенсий, Мэтт Хэнкок — министр здравоохранения.

При этом FT отмечает, что с наибольшей вероятностью самую активную борьбу за место Мэй развернет Джонсон.