MG Baltic – серьезные обвинения

Служба специальных расследований предъявила подозрения в торговле влиянием и подкупе одному из крупнейших концернов страны — MG Baltic. Он объединяет 63 компании, занимающиеся розничной торговлей, недвижимостью, средствами массовой информации.

Служба спецрасследований сообщила: «При проведении досудебного расследования в деле о политической коррупции собрано достаточно фактических данных, позволяющих обоснованно подозревать, что юридическое лицо совершило преступные деяния — торговлю влиянием и подкуп».

Из-за особых отношений с концерном MG Baltic внимание спецслужб привлек бывший лидер Союза либералов Литвы Элигиюс Масюлис, которого подозревают в получении взятки от вице-президента MG Baltic Раймондаса Курлянскиса в размере более 100 тысяч евро.

В связи с открывшимися обстоятельствами Масюлис покинул руководство партии и сдал мандат депутата Сейма. В получении взятки в 25 тысяч евро от концерна подозревают и бывшего вице-спикера Сейма, бывшего заместителя председателя Партии труда Витаутаса Гапшиса. Он также сложил депутатские полномочия, не дожидаясь импичмента. Правоохранители предполагают, что взятки должны были простимулировать лоббирование интересов концерна.

Известно и о встречах Раймондаса Курлянскиса с руководителем Налоговой инспекции Дайнорасом Брадаускасом, который, по предположениям следствия, передавал информацию о налоговых проверках концерна MG Baltic и группы Vilniaus prekyba. Брадаускас уволен.

Служба специальных расследований присвоила статус специального свидетеля президенту концерна Дарюсу Моцкусу. Такой статус в Литве дают в тех случаях, когда человека подозревают в совершении преступления, но не хватает доказательств его вины.

Как сообщило агентство BNS, если подозрения в подкупе политиков и торговле влиянием в пользу концерна MG Baltic подтвердятся, деятельность предприятия может быть временно ограничена на срок от 1 года до 5 лет. В качестве других мер воздействия предусмотрено наложение штрафа в размере до 50 тысяч минимальных прожиточных уровней (1,9 млн евро). Кроме того, компаниям концерна могут запретить участвовать в публичных закупках.

«Доминирующие санкции в отношении юридических лиц — это ликвидация компании либо ограничения на деятельность, — пояснил адвокат, профессор Университета им. Ромериса Раймундас Юрка. — В данном случае речь идет о компании, которая занимается легальной коммерческо-хозяйственной деятельностью, но, возможно, руководство компании совершает что-то преступное, поэтому ответственность применяется в отношении всего юридического лица без его ликвидации», — сказал он.

Инф. «ЛК»

Метки: MG Baltic, N10 (1150) 9 марта, подкуп, Раймондас Курлянскис, Служба специальных расследований, Торговля влиянием, Элигиюс Масюлис