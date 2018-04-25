MG Baltic требует взыскать с ДГБ 820 тыс. евро компенсации ущерба репутации

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Литовский концерн MG Baltic стремится присудить с Департамента госбезопасности (ДГБ) и его руководителя Дарюса Яунишкиса 820 тыс. евро.

Как сообщил MG Baltic, в подаваемом в понедельник Вильнюсскому участковому суду новом иске содержится требование возместить ущерб «за грубое нарушение принципа презумпции невиновности лица, произвол ДГБ в предании гласности бесед частных лиц и разведывательных данных».

«Общая сумма иска – 820 тыс. евро», – сообщил BNS директор по корпоративным делам и коммуникации концерна Тадас Марчюкайтис.

В суде BNS информировали, что жалоба пока не поступала.

По словам представителей MG Baltic, размер ущерба вычислен с учетом практики Европейского суда по правам человек и международных трибуналов.

По словам адвоката концерна Солвейги Палявичене эти действия ДГБ вредят репутации и вопросе вмешательства в частную жизнь отдают «методами КГБ».

В мае СМИ опубликовали часть информации, предоставленной КНБО и руководству страны Департаментом госбезопасности (ДГБ) о влиянии бизнеса на политические процессы. В основном эта информация касалась концерна MG Baltic, часть ее – обстоятельства создания Либерального движения, влияние концерна на представителей партии.

Справка ДГБ была представлена парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО).

В выводах КНБО тогда отмечалось, что руководство MG Baltic реализовало политический сценарий, согласно которому была создана новая партия для удовлетворения интересов концерна. В утвержденных сеймом выводах КНБО говорится, что связь «Росатома» и MGBaltic представляет угрозу для нацбезопасности Литвы, а деятельность концерна представляет угрозу государственному строю.

В суде также рассматривается и дело о политической коррупции, в котором подозрения предъявлены нескольким политикам, бывшему вице-президенту MG Baltic Раймондасу Курлянскису и самому концерну как юридическому лицу.

У должностных лиц есть подозрения в том, политики брали взятки или совещались по их поводу с Р. Курлянскисом, а позднее предлагали или поддерживали выгодные для концерна инициативы в сейме и других ведомствах. Обвиняемые не признают своей вины, утверждая, что расследование проводилось тенденциозно.

BNS