Microsoft расследует возможные попытки РФ использовать компанию для размещения политической рекламы

Крупнейшая компания по производству программного обеспечения Microsoft расследует возможные случаи покупки Россией рекламы для влияния на американские выборы путем ее размещения в поисковой системе Bing или других платформах корпорации. Накануне со слов источников выяснилось, что аналогичное расследование уже начали в Google, в результате чего были выявлены факты покупки политической рекламы российской стороной на десятки тысяч долларов.

О поиске предполагаемого российского вмешательства представитель Microsoft рассказал Reuters по электронной почте. “Мы серьезно относимся к сообщениям о злоупотреблении нашей платформой. Поэтому мы ведем расследование, и если недопустимая активность будет обнаружена, мы предпримем меры, чтобы свести к минимуму такое злоупотребление в будущем”, – сообщили в компании.

Подобное расследование уже проводится в корпорации Google, сообщила накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия. По их словам, компания уже обнаружила, что “российские агенты” потратили менее 100 тысяч долларов на рекламу, призванную повлиять на выборы президента США 2016 года, для ее размещения на множестве платформ Google, включая YouTube, поисковую систему Google Search, сервис электронной почты Gmail и рекламную сеть DoubleClick.

При этом в Google предполагают, что реклама размещалась не “фабрикой троллей” “путинского повара” Евгения Пригожина, которая, как сообщали ранее СМИ, закупала рекламу на Facebook в попытке посеять раскол в американском обществе и оказать влияние на политику в США.

В тот же день интернет-портал The Daily Beast рассказал про темнокожих видеоблогеров Williams & Kalvin, которые выпускали на своем канале в YouTube, в том числе осенью 2016 года, ролики с грубыми высказываниями о выдвигавшейся на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон и похвалой в адрес соперничавшего с ней в то время кандидата-республиканца, а ныне действующего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Как отмечало издание, по мнению исследователей социальных сетей, Уильямс и Кальвин Джонсон являются частью широкой российской кампании по вмешательству в американскую политику.

Кроме того, источники издания сообщили, что в августе этого года страница видеоблогеров в Facebook была удалена, поскольку ее идентифицировали как поддерживаемый Россией пропагандистский аккаунт. Тогда же был заблокирован их микроблог в Twitter.

Руководители Facebook и Twitter 1 ноября будут давать показания перед участниками расследования конгресса о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года. В Google не сообщили, примет ли компания подобное приглашение. На открытые слушания в конгресс пригласили представителей всех трех компаний.

В начале сентября в Facebook заявили, что связанные с Россией аккаунты в течение двух лет покупали политическую рекламу, в том числе перед прошедшими в ноябре 2016 года президентскими выборами в США. На это было потрачено около 100 тыс. долларов. Спустя почти месяц в Facebook уточнили, что приписываемые России рекламные объявления с посланиями, призванными вызвать разногласия в американском обществе, увидели в США 10 млн человек.

В середине сентября руководство Facebook передало сведения по продаже рекламы спецпрокурору США Роберту Мюллеру, возглавляющему расследование возможных связей между Москвой и членами предвыборного штаба президента Дональда Трампа. Позже сенат США направил запрос в Facebook на получение дополнительной информации.

NEWSru.com

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