МИД Германии предупредил о сохранении возможности «жесткого» Brexit

🔊 Воспроизвести

Министерство иностранных дел Германии предупредило о том, что, несмотря на все усилия Брюсселя в переговорах с Великобританией, по-прежнему остается возможность «жесткого» Brexit 12 апреля.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «Интерфакс», в информационном бюллетене МИД ФРГ отмечается, что Великобритания и Северная Ирландия остаются членами Европейского союза, до тех пор пока не будет осуществлен выход, имеющий юридическую силу.

«После того как британский парламент отклонил соглашение о выходе, согласованное с ЕС, несмотря на все усилия предотвратить неупорядоченный Brexit 12 апреля 2019 года, такая перспектива сохраняется», — сказано в документе.

В случае если Лондон и Брюссель придут к консенсусу, то до 31 декабря 2020 года для путешественников из ЕС никаких последствий не будет. В случае «жесткого» Brexit будет то же самое: британское правительство продолжит принимать на границе в качестве проездных документов паспорта и персональные удостоверения личности граждан Евросоюза.

Но с 1 января 2021 года этих документов, вероятно, уже будет недостаточно: для дальнейших действий гражданам предлагается следить за информацией британского правительства, правительства Германии и Еврокомиссии.

Палата общин британского парламента ранее проголосовала за перенос срока выхода страны из состава Евросоюза. Однако парламентарии после этого проголосовали против всех 8 вариантов сделки с Евросоюзом по Brexit.

До этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о готовности уйти в отставку досрочно, если парламент одобрит согласованную ее правительством с Брюсселем сделку по Brexit.