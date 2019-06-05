МИД Греции передал Германии ноту о военных репарациях на сотни миллиардов евро

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Посол Греции в Берлине передал во вторник в МИД Германии вербальную ноту с призывом начать переговоры по урегулированию вопроса насчет выплат военных репараций и компенсаций за зверства нацистов и разнообразный ущерб, нанесенный Греции в годы Первой и Второй мировых войн. Об этом говорится в заявлении греческого внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, нота передана в соответствии с указаниями первого заместителя министра иностранных дел Греции Сии Анагностопулу. «Эта дипломатическая акция предпринята в продолжение обсуждения на уровне политических лидеров на пленарном заседании парламента Греции 17 апреля и во исполнение решения, принятого подавляющим большинством депутатов, с учетом доклада межпартийного комитета по требованию германских долгов перед нашей страной», — подчеркивается в документе, который цитирует ТАСС.

Греческие претензии касаются репараций и возмещения ущерба, понесенного страной и ее гражданами во время Первой и Второй мировых войн, военных репараций в отношении жертв и потомков жертв немецкой оккупации, возврата так называемого оккупационного займа и возвращения разграбленных и незаконно вывезенных археологических и других культурных ценностей, сообщило внешнеполитическое ведомство.

«Правительство Греции призывает правительство Германии к проведению переговоров о практическом удовлетворении данных требований, что имеет особое значение для греческого народа как проблема моральная и материальная», — заключил МИД.

17 апреля парламент Греции одобрил обращение к греческому правительству с просьбой начать процедуру выдвижения требований к ФРГ по выплате военных репараций за ущерб, нанесенный стране во время Первой и Второй мировых войн. В тот же день премьер-министр Греции Алексис Ципрас пообещал, что правительство направит Германии соответствующую вербальную ноту.

Согласно подсчетам греческого Государственного казначейства, рассчитанным по разным методикам, долг Германии перед Грецией составляет от 269 млрд 547 млн евро до 309 млрд 499 млн евро. Казначейство отметило, что не включило ни в один из этих двух расчетов требования компенсации за гибель людей или их инвалидности из-за оккупации войск.

Германское правительство неоднократно заявляло, что считает закрытым с юридической и политической точек зрения вопрос выплаты репараций Греции за преступления национал-социалистов в годы Второй мировой войны. В Греции, однако, полагают, что этот вопрос может решаться в международных судах.

О компенсации за политику Адольфа Гитлера греки активно заговорили сразу после того, как Евросоюз, в котором именно Германия играет важнейшую экономическую роль, заявил об окончании восьмилетней программы оказания финансовой помощи Греции. За этот период страна получила около 300 млрд евро (337 млрд долларов). Однако даже такая мощная экономическая поддержка не спасла Грецию от дефолта в 2015 году.

NEWSru.com

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