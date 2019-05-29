МИД Ирана: переговоров с США не будет

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Пресс-служба министерства иностранных дел Исламской республики Иран сообщила, что не считает возможным начать переговоры с США. Это стало ответом на предложение президента США Дональда Трампа вступить в диалог.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф также не был впечатлен заявлениями американского лидера. «Об истинных намерениях Трампа будут свидетельствовать его дела, а не слова», — сообщил он.

27 мая президент Трамп заявил, что США не стремятся к смене политического режима в Иране. По его словам, единственная цель администрации – не позволить Тегерану стать обладателем ядерного оружия.

«Никто не хочет, чтобы случилось страшное», — заявил он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Трамп также отметил, что после выхода США из ядерных соглашений Иран изменил свое поведение.

Трамп выразил уверенность, что США и Иран смогут договориться. Он заявил, что Иран, с его экономическим и человеческим потенциалом, сможет достичь величия и процветания с нынешним руководством.

NEWSru.com.il