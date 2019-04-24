МИД Литвы рекомендует воздержаться от необязательных поездок на Шри-Ланку

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Литовское министерство иностранных дел опубликовало рекомендацию воздержаться от необязательных поездок на Шри-Ланку.

Находящимся в этой стране гражданам рекомендовано предпринять все меры безопасности, избегать мест массового скопления людей, соблюдать указания местных ведомств, следить за местными новостями и информацией о действии комендантского часа, сообщил МИД.

Рекомендации обновлены после ухудшения ситуации в сфере безопасности страны в связи с совершенными 21 апреля террористическими выпадами.

В серии атак на Шри-Ланке погибли более 320 человек.

Взрывы, прогремевшие в Пасхальное воскресенье в христианских храмах и дорогих гостиницах унесли максимальное количество жизней с момента терактов 2001 года в США.

Ответственность за эти действия во вторник взяло на себя джехадитское движение «Исламское государство».

BNS