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МИД Литвы требует освободить задержанных

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 30, 0:03   |   Комментариев: 0

Министерство иностранных дел Литвы выражает сильное беспокойство по поводу массового задержания участников мирной демонстрации против коррупции в городах Российской Федерации. МИД подчеркивает, что среди сотен задержанных были также один из лидеров российской оппозиции, основатель Фонда борьбы против коррупции Алексей Навальный и другие сотрудники этого фонда.

Фото BFL/Ш.Мажейки

Фото BFL/Ш.Мажейки

«Мы призываем правительственные органы Российской Федерации немедленно освободить всех задержанных. Мы также призываем обеспечить, чтобы гражданам Российской Федерации, желающим осуществить свое право на свободу собраний и выражение мнения, не мешали это делать. Эти и другие фундаментальные гражданские свободы и права, которые утверждены в Конституции Российской Федерации и которые  Российская Федерация обязана всесторонне уважать на международном уровне, должны быть гарантированы и не могут быть ограничены», – заявляет внешнеполитическое ведомство Литвы.

Тысячи людей в Москве и некоторых других городах России в воскресенье по призыву А. Навального приняли участие в акциях протеста против коррупции. Во многих городах митинги были несанкционированными, поэтому некоторые участники были задержаны полицией.

Комментарий посольства России в Литве

«Обратили внимание на заявление МИД Литовской Республики в связи с «задержаниями мирных демонстрантов» в нашей стране. Содержащиеся в нем нравоучения по поводу «несоблюдения» в Российской Федерации права на свободу собраний и выражение мнений, зафиксированного в Конституции РФ, звучащие от страны, в которой стержнем государственности и демократии является, судя по всему, как ни странно, подсматривающий, подслушивающий и запугивающий всех и вся Департамент госбезопасности, и которая демонстративно вмешивается во внутренние дела других стран, в том числе постоянно привечая у себя наиболее одиозных представителей российской несистемной оппозиции, выглядят, как минимум, нелепо».

Инф. «ЛК»

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