МИД не рекомендует…

🔊 Воспроизвести

Поездки в Россию, сотрудничество с российскими городами становятся предметом пристального внимания.

В центре внимания – Плунге

Министерства иностранных дел и образования и науки Литвы предлагают муниципалитету Плунге отказаться от планов отправки молодых людей на фестиваль искусств «Новый мир» в России в сентябре. Мэр говорит, что тем самым ограничивается свобода воли и самовыражения молодых людей, сообщает BNS.

МИД утверждает, что еще в прошлом году рекомендовал муниципалитету приостановить сотрудничество с Красногорским муниципалитетом России, где для литовских школьников была организована «незапланированная встреча с членами мотоклуба «Ночные волки», которые открыто поддерживают агрессивную политику Кремля».

«Поэтому трудно понять, почему после прошлогоднего инцидента и последовавших затем официальных рекомендаций руководители и администрация Плунгеского района снова повторяют те же ошибки», — подчеркивает Министерство иностранных дел.

Министерство образования и науки также сообщило, что уже обратилось в муниципалитет Плунгеского района с просьбой прояснить ситуацию.

«Дети не могут быть связаны со спорными организациями, более того, участвовать в их мероприятиях или становиться инструментом пропаганды других стран», — утверждает МОН.

Мэр Плунге, представитель Движения либералов Аудрюс Клишонис говорит, что жители Плунге в организуемых их партнерами — самоуправлением Красногорского района — фестивалях участвуют уже не менее шести лет, и туда едут не школьники, а танцующие и музицирующие молодые люди в возрасте до 30 лет.

По его словам, кроме плунгесцев, на фестиваль регулярно приезжают латыши, болгары, белорусы и немцы.

«Мы очень радуемся, что наши баскетболисты отправляются в Москву и там выигрывают у ЦСКА, как как это сделал «Жальгирис». А когда едут плунгесцы и привозят, в частности, уже четвертый год подряд, главный приз этого международного конкурса, мы говорим, что это что-то нехорошее. Это, возможно, моменты дешевого политиканства или двуличности», — сказал BNS мэр района.

«Если мы сейчас этим молодым, умным, граждански и патриотически настроенным людям запрещаем представлять наше государство с его символикой, атрибутикой, триколором и со своим собственным языком, то не является ли это возвратом в бывший Советский Союз?» — вопрошает он.

Ехали на праздник…

Поехали на праздник первого молока, а попали на торжество в честь советского героя Михаила Чебодаева. Делегация, которую возглавила вице-мэр Скуодаса, в начале июля посетила Хакасию, о дружественном визите рассказали российские СМИ. Правда, упоминалось, что литовцы на мероприятии отказались произнести речь, пишет lrt.lt.

«Я не поощряю, но и не прекращаю это сотрудничество. У нас есть могила одного солдата, сотрудничество началось между школами… Если человек похоронен, это все же человек», – сказал мэр Скуодасского района Пятрас Пушинскас. Оба города объединил родившийся в Хакасии, но похороненный в Скуодасе Михаил Чебодаев. Хакасия — одно из мест, куда ссылали литовцев, но, по данным портала lzinios.lt, литовская делегация могилы ссыльных не посещала.

В прошлом году были подготовлены рекомендации мэриям, в которых расписано, как сотрудничать с российскими городами, чтобы не попасть в капкан пропаганды. Ассоциация мэрий сообщает, что мэрии с рекомендациями ознакомлены, в МИД для этого выделили специального человека. Однако мэр Скуодаса уверяет, что ни о каких рекомендациях он не слышал, и если бы кто-то сделал замечание, то сотрудничество с Хакасией было бы прекращено. «Если бы были рекомендации из центра, ДГБ, МИД, тогда бы мы пересмотрели», – сказал мэр Скуодасского района.

Инф. «ЛК», BNS