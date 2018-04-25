МИД обещает помочь литовцам Венесуэлы, желающим переехать на жительство в Литву

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МИД Литвы в понедельник пообещал помочь литовцам Венесуэлы, которые из-за обострения ситуации в стране хотели бы переехать в Литву.

Министерство подчеркивает, что более широкие возможности интеграции откроет перед ними внесенный на рассмотрение в сейм специальный закон.

«Если поступят конкретные просьбы относительно перемещения в Литву еще до принятия закона, то помощь можно было бы предоставить, если бы правительство отреагировало на ситуацию ad hoc, то есть посредством принятия отдельного постановления о перемещении связанных с Литвой лиц. Однако объем интеграционных условия перемещенных таким образом лиц будут не так широк, как регламентирует внесенный закон», — сказала BNS пресс-атташе министра ИД Раса Якилайтене.

«Мы попросили председателя литовской общины Венесуэлы сообщить нам о лицах, которые желают быть перемещенными в Литву незамедлительно», — добавила она.

В связи с положением соотечественников в Венесуэле к министру ИД Линасу Линкявичюсу обратилась председатель Всемирной литовской общины Даля Хенке.

Она призвала «в срочном порядке принять меры по перемещению соотечественников из Венесуэлы в Литву».

Активизировавшаяся в последние недели в Венесуэле оппозиция вывела на улицы десятки тысяч людей, а яростный критик президента Николаса Мадуро Хуан Гуайдо объявил себя главой государства.

По данным ООН, во время столкновений активистов с полицией погибло как минимум 20 человек.

МИД утверждает, что в ноябре прошлого года организовал консульскую миссию в Венесуэлу, во время которой были собраны данные о 50 гражданах Литвы и лицах литовского происхождения. Они рассмотрели бы возможность переезда на жительство в Литву, если бы для этого были созданы условия, такие как предоставление жилья, работа и другая интеграция.

Правительство несколько недель назад внесло на рассмотрение в сейм проект Закона о перемещении в Литву. Он предусматривает инструменты, как находящиеся в охваченной кризисом стране граждане Литвы, лица литовского происхождения и члены их семей могут быть перемещены в Литву и интегрированы.

МИД обещает просить о принятии закона в порядке особой срочности.

BNS