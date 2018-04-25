МИД РФ опроверг сообщения о намерении Москвы использовать афганских талибов против ИГ

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МИД РФ опроверг заявления посла Афганистана в Москве Абдула Кучая о намерении России использовать движение «Талибан» против «Исламского государства»* в Афганистане.

«Обратили внимание на недавнее заявление посла Исламской Республики Афганистан в Москве Абдула Кучая о том, что Российская Федерация якобы планирует использовать движение талибов* против ИГИЛ в Афганистане. Со всей определенностью хотели бы заявить о том, что утверждения главы афганской дипмиссии в Москве не соответствуют действительности и полностью искажают смысл политики РФ на афганском направлении», — говорится в комментарии на сайте МИД РФ 21 августа.

В ведомстве обратили внимание на то, что «господин Кучай уже не в первый раз прибегает к подобного рода заявлениям, основанным на откровенных инсинуациях». «Призываем не идти на поводу у тех, кому не нравятся предпринимаемые РФ усилия по налаживанию мирного процесса в Афганистане и нейтрализации исходящих из этой страны экстремистских и террористических угроз», — сообщают в МИД РФ.

«Вызывает глубокое сожаление, что посол Афганистана вместо того, чтобы всячески способствовать поддержанию атмосферы партнерства и взаимного доверия между РФ и Исламской Республикой Афганистан, предпринимает шаги, ведущие к противоположному результату», — подчеркнули в министерстве.

РФ контактирует с талибами ради безопасности россиян

Глава министерства Лавров со своей стороны объяснил, что путем контактов с талибами* Россия стремится обеспечить безопасность россиян и наладить мирный диалог в Афганистане, передает «Интерфакс» .

«Мы никогда не скрывали, что поддерживаем контакты с талибами, это часть афганского общества», — заявил Лавров на пресс-конференции в Сочи.

По его словам, эти контакты поддерживаются «в интересах обеспечения безопасности российских граждан и учреждений в Афганистане, а также для того, чтобы побуждать талибов отказаться от вооруженной борьбы и вступить в общенациональный диалог с правительством».

Ранее специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил РИА «Новости» , что талибы примут участие в московской встрече по Афганистану 4 сентября.

«С нашей точки зрения, некоторые представители России, в частности, господин Кабулов, неверно полагают, что «Талибан» можно использовать в борьбе против ИГИЛ. Полагаем подобный подход неверным. Террористов нельзя подразделять на хороших и плохих, точно так же их невозможно делить на своих и чужих, — заявлял в интервью агентству Кучай в марте.

Пакистанское крыло «Талибана» было создано в декабре 2007 года полевым командиром Байтуллой Мехсудом. В августе 2008 года пакистанские власти запретили организацию, заморозили ее счета и активы. В сентябре 2010 года США признали это крыло талибов* иностранной террористической организацией. Боевики движения регулярно совершают террористические вылазки.

NEWSru.com