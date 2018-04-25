МИД России о преследованиях представителей русскоязычной общины

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вновь вызывает серьезную обеспокоенность усиление мер давления в отношении русскоязычных жителей Литвы «в условиях подогреваемой Вильнюсом антироссийской истерии, показательного преследования и нагнетания атмосферы страха среди русскоязычного населения».

«На этот раз ярлык «нелояльности» и «агента Кремля» пытаются наклеить на авторитетного общественного деятеля, председателя Ассоциации учителей русских школ Литвы, учителя истории Эллу Канайте. В результате организованного натравливания на нее местных СМИ и литовских спецслужб учитель была доведена до сердечного приступа», — заявила М. Захарова.

«Остракизму под надуманными предлогами начинает подвергаться русскоязычная молодежь. Так, методы репрессивного давления в форме «профилактических бесед» и обысков без каких-либо оснований были применены недавно в отношении одного из участников прошедшей в Вильнюсе конференции российских соотечественников Павла Жевжикова», – добавила Захарова.

Она подчеркнула, что МИД России решительно осуждает «нарастающий в Литве полицейский произвол, развязанный в отношении русскоязычной общины в угоду внутриполитической конъюнктуре. Призываем профильные международные структуры обратить самое пристальное внимание на складывающуюся в этом европейском государстве более чем тревожную ситуацию с правами человека».

Напомним, в конце января началась кампания преследования, травли и угроз против Э. Канайте. Литовский журналист Альгис Раманаускас, известный своими русофобскими высказываниями, на своей странице в Facebook грубо высказался в адрес Канайте, обвинив ее в якобы фальсификации истории. Поводом послужил выставленный Э. Канайте на своей странице в социальной сети Facebook пост о Второй мировой войне из российского источника. Тогда же агрессивную кампанию против Канайте подхватили литовские СМИ.

Член Сейма Лауринас Кащюнас обратился к мэру Вильнюса с просьбой дать оценку ее педагогической деятельности. По его словам, если такой человек может работать в школе и еще преподавать историю, тогда возникает вопрос: какую версию истории она представляет ученикам. Кащюнас считает, что учитель должен придерживаться кодекса этики педагога и законов Литовской Республики не только уча в школе, но и действуя за ее пределами. Но только в чем он увидел нарушения этики педагога и законов Литвы?

В итоге учителя обвинили в «нелояльности» к Литве и фактически представили «агентом Кремля», используя неэтичные высказывания и выражения в ее адрес.

Однако причину происходящего следует искать гораздо глубже. Два раза Элла Канайте фигурировала в ежегодных отчетах ДГБ как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Литвы. Об этом пишет и Кащюнас. В чем вина Канайте? В том, что она выступает за сохранение русского языка и культурного наследия, за сохранение русскости в школах с русским языком обучения…

Апогеем травли стал ее уход с занимаемой должности – фактически Э. Канайте вынудили уволиться с работы. Теперь работать учителем истории ей, скорее всего, не дадут.

Инф. «ЛК».