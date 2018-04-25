МИД России приветствовал решение США вывести войска из Сирии

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Официальный спикер МИДа РФ Мария Захарова заявила, что в результате этого шага появилась реальная перспектива для политического урегулирования в Сирии.

Официальный спикер МИДа РФ Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале российского телевидения прокомментировала решение США о выводе войска из Сирии.

Захарова заявила, что в результате этого шага появилась реальная перспектива для политического урегулирования в Сирии. По ее словам, это решение США дает надежду на улучшение ситуации в Эт-Танфе. «Появляется надежда на то, что и эта точка на карте Сирии пойдет путем Алеппо и многих других сирийских городов и пунктов, которые уже начинают возвращаться к мирной жизни, — пояснила она. — Пока там находились американцы, такой надежды не было», — цитирует представителя МИД РФ ТАСС.

По словам Захаровой, инициатива по созданию Конституционного комитета в Сирии имеет хорошие перспективы после решения США вывести войска из этой страны.

Отметим, что на официальном сайте российского МИДа приведена стенограмма брифинга, проведенного Марией Захаровой 19 декабря. Говоря о ситуации в Сирии, она отметила, что на северо-востоке страны усиливается напряженность из-за «незаконного военного присутствия США». Она говорит, что речь идет о «фактической оккупации США значительной части сирийской территории».

«Мы не раз обращались к теме фактической оккупации США значительной части сирийской территории, указывали на то, что из фактора борьбы с международным терроризмом незаконное американское присутствие превращается в опасное препятствие на пути к урегулированию», — было сказано на брифинге.

NEWSru.com.il