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МИД Японии упустил фразу о возвращении Курил из ежегодного доклада

Автор: Original uploader was Sk at ru.wikipedia — Originally from ru.wikipedia; description page is/was here., Общественное достояние, Ссылка

МИД Японии отказался в своем ежегодном докладе Синяя книга по дипломатии от формулировки о том, что южные Курилы принадлежат Японии. Об этом во вторник, 22 апреля, сообщило агентство Kyodo.

В частности, из документа исчезла фраза «вернем четыре северных острова (так в Токио называют южные Курилы − ред.) японской стороне», ранее упоминавшаяся в аналогичном докладе за 2018 год.

При этом в докладе за 2019 год говорится, что Токио и Москва работают над разрешением территориального спора под «сильным руководством» премьера (Синдзо) Абэ и российского президента Владимира Путина.

Как сообщает агентство, в текущем году острые формулировки были исключены из доклада для того, чтобы не осложнять переговоры, продолжающиеся с Россией по мирному договору. Официальная публикация доклада должна состояться в ближайшее время.

Напомним,  Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Подписанию соглашения мешает территориальный спор о Курильских островах.

Ранее главным условием подписания договора Токио называло возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Позиция Россия заключается в том, что южные Курилы законно вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

korrespondent.net

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