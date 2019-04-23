МИД Японии упустил фразу о возвращении Курил из ежегодного доклада

МИД Японии отказался в своем ежегодном докладе Синяя книга по дипломатии от формулировки о том, что южные Курилы принадлежат Японии. Об этом во вторник, 22 апреля, сообщило агентство Kyodo.
В частности, из документа исчезла фраза «вернем четыре северных острова (так в Токио называют южные Курилы − ред.) японской стороне», ранее упоминавшаяся в аналогичном докладе за 2018 год.
Как сообщает агентство, в текущем году острые формулировки были исключены из доклада для того, чтобы не осложнять переговоры, продолжающиеся с Россией по мирному договору. Официальная публикация доклада должна состояться в ближайшее время.
Напомним, Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Подписанию соглашения мешает территориальный спор о Курильских островах.
Ранее главным условием подписания договора Токио называло возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
Позиция Россия заключается в том, что южные Курилы законно вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.