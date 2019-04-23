МИД Японии упустил фразу о возвращении Курил из ежегодного доклада

🔊 Воспроизвести МИД Японии отказался в своем ежегодном докладе Синяя книга по дипломатии от формулировки о том, что южные Курилы принадлежат Японии. Об этом во вторник, 22 апреля, сообщило агентство Kyodo. В частности, из документа исчезла фраза «вернем четыре северных острова (так в Токио называют южные Курилы − ред.) японской стороне», ранее упоминавшаяся в аналогичном докладе за 2018 год.

При этом в докладе за 2019 год говорится, что Токио и Москва работают над разрешением территориального спора под «сильным руководством» премьера (Синдзо) Абэ и российского президента Владимира Путина.