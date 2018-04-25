Миграция: тенденции позитивные

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В прошлом году Литва по причине эмиграции лишилась почти 3,3 тыс. жителей, сообщил Департамент статистики. Это самый низкий, лучший миграционный показатель с момента вступления Литвы в Евросоюз в 2004 году.

По официальным данным, в прошлом году из Литвы отбыло более 32,2 тыс. жителей, из них почти 29 тыс. литовских граждан. В основном эмигрировали в Соединенное Королевство, Германию, Норвегию и Ирландию. В Литву в 2018 году прибыло 28,9 тыс. человек, из них 16,6 тыс. — граждане Литвы. Чаще всего иностранцы в Литву иммигрировали из Украины, Белоруссии и России, сообщает BNS.

Все же Литва остается единственной страной Балтии, где миграционные показатели остаются отрицательными. В Эстонию уже некоторое время прибывает больше жителей, чем выезжает, а в Латвии в прошлом году миграционные цифры были «нулевыми».

В позапрошлом году из Литвы эмигрировали более 47,9 тыс. человек, а иммигрировало почти 20,4 тыс. лиц.

Статистику ухудшают показатели рождаемости

В целом Литва в прошлом году лишилась 14,9 тыс. жителей, наибольшее влияние на этот процесс оказал отрицательный естественный прирост населения. В 2018 году в стране родилось 28,2 тыс. младенцев, что почти на полторы тысячи меньше, чем в позапрошлом году. В прошлом году в Литве умерли 39,8 тыс. человек – почти на 300 меньше, чем в 2017 году. По официальной статистике, в целом в начале года в Литве проживало 2 млн. 794 тыс. человек.

Трудовая иммиграция выросла вдвое

В прошлом году в Литву прибыло почти в два раза больше иностранцев, чем годом раньше, большинство из них — украинцы, показывают данные статистики.

В 2017 году трудовые визы или вид на жительство на основании наличия рабочего места были выданы 34 500 иностранцам, из них примерно 20 000 — граждане Украины, сообщили BNS в Департаменте миграции. В 2016 году в Литву на работу прибыли 18 000 человек, из них примерно

10 000 — украинцы. По словам экспертов, в Литве украинцев привлекают более высокая зарплата и упрощенные условия для трудоустройства. Аналитики говорят, что трудовая иммиграция в Литву неизбежна из-за эмиграции граждан Литвы и нехватки квалифицированных специалистов. Критики при этом уверены, что дешевая рабочая сила из Украины остановит рост зарплат жителей страны.

Чаще всего украинцы устраиваются на места водителей грузового транспорта дальнего следования, бетонщиков, каменщиков, специалистов по отделочным работам, монтажников корпусов кораблей, сварщиков.

Бизнесмены утверждают, что больше всего забот доставляет долгое рассмотрение заявлений о выдаче виз и вида на жительство. В департаменте миграции говорят, что с ростом трудовой миграции им не хватает сотрудников для того, чтобы рассматривать заявления вовремя.

Brexit побуждает эмигрантов возвращаться в Литву

Действующий в Лондоне литовский детский сад-школа Obelele в прошлом году наняла дополнительного педагога, поскольку в школе выросло число детей, готовящихся к возвращению в Литву, сообщает BNS. «Мы точно знаем, что четыре ребенка пришли в садик для подготовки к возвращению в Литву. В школе также выросло количество детей», – рассказала BNS директор школы Альвия Черняускайте. Выход Великобритании из ЕС побудил родителей некоторых детей готовиться к возвращению в Литву. В прошлом году на жительство в Литву из Соединенного Королевства вернулись 7,6 тыс. человек — это на треть больше, чем в 2017-ом, свидетельствует официальная статистика.

По британским данным, количество желающих работать в Соединенном Королевстве литовцев за последние три года сократилось на 40%. Эта статистика основана на данных национального британского страхования. О волне возвращающихся свидетельствуют и обсуждения в группах эмигрантов в социальных сетях, сообщила председатель Общины литовцев Соединенного Королевства Даля Асанавичюте. «Они просто наблюдают за ситуацией, чтобы бы было, если бы они вернулись. И в своей среде вижу, что среди знакомых немало возвращающихся», – сказала она.

По данным МИД Литвы, в Соединенном Королевстве сейчас проживает около 200 тыс. граждан Литвы. Есть и обратная сторона медали хаотичного выхода Великобритании из ЕС — часть литовцев окончательно решили пустить корни в Соединенном Королевстве. «Люди видят, что ситуация сложная и опасная, поэтому серьезно думают о британском паспорте», – сказала Д. Асанавичюте.

Информация «ЛК», BNS