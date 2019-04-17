«Миллиард»: как ограбить свой банк

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Если во времена беззаботной юности вы решили зарабатывать деньги, став донором банка спермы, то, став сказочно богатым предпринимателем, вы можете услышать, как некто подошедший к вам на улице скажет: «Папа, привет!».

Харизматичный любимец женщин банкир Матвей Левин (акт. Владимир Машков) переписывает все свое имущество верному другу и партнеру, чтобы не надо было делиться со всеми незаконно рожденными детьми. Однако со внезапной смертью партнера герой теряет все.

И здесь он понимает, что единственный способ вернуть деньги — это обокрасть собственный банк в Монте-Карло, где хранится документ, который может поставить все на свои места, и тогда созданная Матвеем Империя станет вновь его. Но сделать это практически невозможно, потому что его ненавидят все его сотрудники и никто не станет ему помогать. Выясняется, что только его «нелегальные» дети могут помочь банкиру.

Матвею предстоит сложная задача — найти общий язык со своими взрослыми детьми, выросшими без отца. Все они мало чего достигли в жизни, и миллиард, обещанный богатым папашей за успешную операцию, конечно, не помешает. Теперь наивный хакер Коля, прекрасный бульдозерист Георгий, психолог Эдуард, Олег, который без ума от оружия, и их изобретательная сестра Люда должны стать настоящей семьей, чтобы помочь Матвею вернуть то, что он потерял. Или найти еще что-то …

Динамичная, насыщенная событиями и курьезными ситуациями комедия. Великолепная работа сценариста Андрея Золотарева, талантливого режиссера Романа Прыгунова и профессиональной команды актеров — это все, что нужно, чтобы заставить зрителя смеяться до колик. Смотрите в кино с 19 апреля.