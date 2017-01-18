Милош Теодосич – лучший в Европе

Разыгрывающий московского баскетбольного клуба ЦСКА и сборной Сербии Милош Теодосич стал лауреатом приза лучшему европейскому игроку 2016 года по версии итальянской газеты La Gazzetta Dello Sport.

Впервые с 2000 года награда вручена игроку, выступающему не в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Тогда приз получил итальянец Грегор Фучка, защищавший цвета «Фортитудо» из Болоньи.

Второе место занял также баскетболист московского ЦСКА француз Нандо де Коло, третье – испанец По Газоль из клуба НБА «Сан-Антонио Спэрс».

La Gazzetta Dello Sport выбирает лучшего европейского игрока года посредством голосования среди журналистов, генеральных менеджеров, тренеров и игроков европейских клубов. Приз вручается на протяжении 38 лет.

Теодосич выступает за ЦСКА с 2011 года. В прошлом году он выиграл с клубом Евролигу и стал серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в составе сборной Сербии.

В конце декабря Баскетбольной ассоциацией Сербии Теодосич был признан игроком года у себя в стране.

Следует отметить, что приз Gazzetta Dello Sport является неофициальным. Он вручается с 1979 года, и его первым обладателем был советский баскетболист Владимир Ткаченко.

Легендарный литовский центровой Арвидас Сабонис обладателем этого приза становился 6 раз: в 1984, 1985, 1988, 1995, 1997, 1999 годах.

Инф. «ЛК»

Метки: N3 (1143) 19 января, баскетбольный клуб ЦСКА, Грегор Фучка, Милош Теодосич, НБА