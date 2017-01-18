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Милош Теодосич – лучший в Европе

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 19, 0:01   |   Комментариев: 0

Разыгрывающий московского баскетбольного клуба ЦСКА и сборной Сербии Милош Теодосич стал лауреатом приза лучшему европейскому игроку 2016 года по версии итальянской газеты La Gazzetta Dello Sport.

Впервые с 2000 года награда вручена игроку, выступающему не в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Тогда приз получил итальянец Грегор Фучка, защищавший цвета «Фортитудо» из Болоньи.

Фото cskabasket.com

Фото cskabasket.com

Второе место занял также баскетболист московского ЦСКА француз Нандо де Коло, третье – испанец По Газоль из клуба НБА «Сан-Антонио Спэрс».

La Gazzetta Dello Sport выбирает лучшего европейского игрока года посредством голосования среди журналистов, генеральных менеджеров, тренеров и игроков европейских клубов. Приз вручается на протяжении 38 лет.

Теодосич выступает за ЦСКА с 2011 года. В прошлом году он выиграл с клубом Евролигу и стал серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в составе сборной Сербии.

В конце декабря Баскетбольной ассоциацией Сербии Теодосич был признан игроком года у себя в стране.

Следует отметить, что приз Gazzetta Dello Sport является неофициальным. Он вручается с 1979 года, и его первым обладателем был советский баскетболист Владимир Ткаченко.

Легендарный литовский центровой Арвидас Сабонис обладателем этого приза становился 6 раз: в 1984, 1985, 1988, 1995, 1997, 1999 годах.

Инф. «ЛК»

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