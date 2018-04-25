Милые бранятся – только тешатся

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Президент Франции отказался от участия в Мюнхенской конференции по безопасности и в совместном выступлении с канцлером Германии. Тем не менее, заверяют лидеры обеих стран, германо-французская дружба по-прежнему крепка, хотя определённые разногласия всё же имеют место.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдёт в баварской столице 15−17 февраля. Её основными темами будут борьба с терроризмом и экономическое развитие Африки. Кульминационным моментом конференции должно было стать совместное выступление канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона на заключительной пресс-конференции – тандем лидеров ЕС намеревался наглядно продемонстрировать «городу и миру», что «Евросоюз распадаться не собирается».

Однако в прошлый четверг, 7 февраля, все ведущие мировые СМИ один за другим забили тревогу: «Президент Франции решил не ехать на конференцию по безопасности в Мюнхене, а также отказался от совместного выступления с канцлером ФРГ». Кто первым запустил это новость – сейчас, пожалуй, уже и не выяснить. Но она была озвучена ровно в тот день, когда те же СМИ сообщили, что правительство Франции намерено присоединиться к противникам газопровода «Северный поток – 2», что сделает этот проект экономически нецелесообразным . А противников – целая коалиция: от защитников окружающей среды до правительств Польши и стран Балтии, а также поддерживающих их Венгрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Чехии и Швеции во главе с мировым лидером в лице США!

Естественно, что «город и мир» тут же связали оба эти события воедино. Тем более что информацию об отказе Макрона прилететь в Мюнхен его доверенное лицо – директор базирующегося в Берлине Германо-французского аналитического центра «Институт имени Жака Делора» Хенрик Эндерляйн прокомментировал так: «Отказ (Макрона) от совместного выступления является символическим сигналом. Президент сейчас сфокусирован на внутренней политике, что понятно, учитывая обстановку во Франции. Однако есть всё больше признаков затяжного отчуждения. И это вызывает у меня тревогу».

Тревога аналитика вполне объяснима. Ведь и двух недель не прошло, как канцлер Германии и президент Франции подписали в Ахене новый договор о дружбе и сотрудничестве, ставший дополнением к Елисейскому договору 1963 года, а тут такой афронт!

Но, знать, неспроста Елисейский договор, подписанный Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром 56 лет тому назад в Париже, обязывал власти обеих стран проводить регулярные консультации по основным направлениям внешней политики, безопасности и др.

Оперативно посовещавшись, сначала министры ФРГ и Франции, а затем и лидеры обеих стран смогли достигнуть компромисса по вопросу «Северного потока – 2». И уже во второй половине дня пятницы, 8 февраля, всё те же СМИ сообщили, что «ФРГ и Франция представили другим странам ЕС свои предложения по корректировке европейского газового законодательства, которая не создаст серьёзных преград „Северному потоку – 2“». А затем уточнили, что вообще-то «об отказе президента Франции от участия в Мюнхенской конференции Елисейский дворец уведомил орг­комитет конференции ещё неделю назад – 1 февраля». И объяснялось это тогда именно внутриполитической ситуацией во Франции, где уже несколько месяцев идут акции протеста «жёлтых жилетов», недовольных политикой главы государства. Как сообщал 1 февраля Париж, «президент намерен посвятить себя подготовке к дебатам при поездках по Франции, где он будет встречаться с местными политиками».

Так что в Мюнхен Макрон всё-таки не прилетит. Что же касается отношений Парижа и Берлина, то несмотря на недавно подписанный Ахенский договор о дружбе и сотрудничестве, в последнее время в них наметились серьёзные противоречия. Так, Германия и Франция не смогли договориться о дальнейших реформах еврозоны, поскольку Меркель продолжает отвергать предложения Макрона касательно общего бюджета и долговой системы еврозоны. Также Берлин блокировал продвигаемый Макроном проект цифрового налога в ЕС. Но теперь, вероятно, эти предложения будут приняты. Ведь в чём-то же Германии пришлось уступить, чтобы Франция пошла на компромисс по «Северному потоку – 2».

Во избежание кривотолков канцлер Ангела Меркель днём прошлой пятницы уверенно заявила, что «отношения Франции и Германии остаются дружескими и стабильными, несмотря на отмену визита французского президента на Мюнхенскую конференцию по безопасности».

rg-rb.de