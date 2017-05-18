Литва плохо усваивает средства помощи Евросоюза финансового периода 2014-2020 годов, поэтому может замедлиться экономический рост страны и повышение зарплат, страна может утратить часть европейских средств, предупреждает министерство финансов.
Ведомство, подготовившее отчет о реализации действий программы 2014-2020 годов и распределении средств, утверждает, что с 2014 года выплачено только 13% выделенных Литве средств ЕС. Только в первом квартале этого года их использовано всего 48 млн. евро – 4,8% плана этого года.
“Недостаточные темпы усвоения средств негативно влияют на рост экономики страны и создают риск утраты средств, находящихся в резерве деятельности – 399 млн. евро или 6% средств, выделенных ЕС Литве на 2014-2020 годы. Сейчас резерв средств деятельности, риск утраты которых велик, составляет 146,9 млн. евро”, – сообщило министерство.
Оно отмечает, что в этом году планируется заключить договоров, финансируемых ЕС, на 2,14 млрд. евро, что на одну пятую меньше, чем планировалось в начале года. Оптимальное использование средств ЕС в год – 1 млрд. евро.
На период 2014-2020 года Литва заручилась поддержкой структурных и инвестиционных фондов ЕС ( ESIF ) на 8,39 млрд. евро. За этот период правительство должно будет софинансировать 1,56 млрд. евро.
Метки: Литва, Минфин, экономический рост
Ассяра (ныне Леонардас)
Мне непонятна боль твоя
Меняешь ники как перчатки
А сам не знаешь ни ХУЯ
А “ХУЯ” не блокируешь потому что тебе они нравятся.Потому что ты деградант.
(93.173.28.50) Алдона пишет:
2017 05 18 at 15:35
Ассяра (ныне Леонардас)
Мне непонятна боль твоя
Меняешь ники как перчатки
А сам не знаешь ни Х У Я
Ты когда своё изречение “ХУЯ” заблокируешь?
А, вот и трутень Ас-Леонардас. Ты что думаешь, тебе пособия будут платить по количеству ников твоих? Во глупыш…
Е.лан Алдон одним словом.
вылезла какашница? (93.173.28.50) Алдона :))))))) как тама тебе из Бухареста кизячок подвезли? свеженький? Доктор попЕньку побрил? Клизму втуркнул?:))))))))))
Ты иди лучше пообедай на 150 литов будешь иметь чем хвалится перед бомжами собутыльниками.
Добавьте Ассяре и Тимуру пенсию, все и освоят и усвоят, а также присвоят до последнего тугрика.
Усваивает или осваивает?