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Минфин: Литва слишком медленно усваивает средства помощи ЕС

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 18, 13:00   |   Комментариев: 10

Литва плохо усваивает средства помощи Евросоюза финансового периода 2014-2020 годов, поэтому может замедлиться экономический рост страны и повышение зарплат, страна может утратить часть европейских средств, предупреждает министерство финансов.

Ведомство, подготовившее отчет о реализации действий программы 2014-2020 годов и распределении средств, утверждает, что с 2014 года выплачено только 13% выделенных Литве средств ЕС. Только в первом квартале этого года их использовано всего 48 млн. евро – 4,8% плана этого года.

“Недостаточные темпы усвоения средств негативно влияют на рост экономики страны и создают риск утраты средств, находящихся в резерве деятельности – 399 млн. евро или 6% средств, выделенных ЕС Литве на 2014-2020 годы. Сейчас резерв средств деятельности, риск утраты которых велик, составляет 146,9 млн. евро”, – сообщило министерство.

Оно отмечает, что в этом году планируется заключить договоров, финансируемых ЕС, на 2,14 млрд. евро, что на одну пятую меньше, чем планировалось в начале года. Оптимальное использование средств ЕС в год – 1 млрд. евро.

На период 2014-2020   года Литва заручилась поддержкой структурных и инвестиционных фондов ЕС ( ESIF ) на 8,39 млрд. евро. За этот период правительство должно будет софинансировать 1,56 млрд. евро.

BNS

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Комментарии читателей (10)
  1. (93.173.28.50) Алдона пишет:
    2017 05 18 at 23:07

    Ассяра (ныне Леонардас)
    Мне непонятна боль твоя
    Меняешь ники как перчатки
    А сам не знаешь ни ХУЯ

  2. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 05 18 at 21:59

    А “ХУЯ” не блокируешь потому что тебе они нравятся.Потому что ты деградант.

  3. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 05 18 at 21:56

    (93.173.28.50) Алдона пишет:
    2017 05 18 at 15:35
    Ассяра (ныне Леонардас)
    Мне непонятна боль твоя
    Меняешь ники как перчатки
    А сам не знаешь ни Х У Я

  4. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 05 18 at 21:54

    Ты когда своё изречение “ХУЯ” заблокируешь?

  5. (93.173.28.50) Алдона пишет:
    2017 05 18 at 21:47

    А, вот и трутень Ас-Леонардас. Ты что думаешь, тебе пособия будут платить по количеству ников твоих? Во глупыш…

  6. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 05 18 at 17:50

    Е.лан Алдон одним словом.

  7. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 05 18 at 17:47

    вылезла какашница? (93.173.28.50) Алдона :))))))) как тама тебе из Бухареста кизячок подвезли? свеженький? Доктор попЕньку побрил? Клизму втуркнул?:))))))))))

  8. (90.131.117.77) Leоnardas пишет:
    2017 05 18 at 17:01

    Ты иди лучше пообедай на 150 литов будешь иметь чем хвалится перед бомжами собутыльниками.

  9. (93.173.28.50) Алдона пишет:
    2017 05 18 at 15:36

    Добавьте Ассяре и Тимуру пенсию, все и освоят и усвоят, а также присвоят до последнего тугрика.

  10. (78.57.240.10) Bava пишет:
    2017 05 18 at 13:45

    Усваивает или осваивает?






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