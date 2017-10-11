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Минфин Литвы предлагает повысить акцизы на табак

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 11, 15:00   |   Комментариев: 0

С марта следующего года Министерство финансов Литвы предлагает повысить акцизы на табак. Соответствующие проекты поправок представлены с проектом бюджета 2018 года.

Если правительство и сейм одобрят это предложение, то минимальный акциз на сигареты повысится на 5,4% до 59 евро, а комбинированный тариф акциза должен составить 96 евро за 1 тыс. сигарет – сейчас он составляет 90 евро.

Согласно требованиям Евросоюза, акциз на сигареты с 2018 года должен быть не меньше 90 евро.

Акциз на сигары и сигариллы может повысится с 33 до 37 евро за килограмм, или на 12,1%.

В последний раз табачный акциз повышался в марте этого года.

BNS

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