Минфин США расширил санкции против режима Северной Кореи

Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении физических и юридических лиц, связанных с северокорейским режимом. На этот раз черный список пополнился гражданином КНР и 13 компаниями, из которых четыре зарегистрированы в Китае, а еще девять – в КНДР.

Как сообщается на официальном сайте американского финансового ведомства, под санкции также попали 20 морских судов, которые ходят под флагом КНДР.

“США продолжают принимать меры в одностороннем и многостороннем порядке с тем, чтобы помешать незаконному спонсированию КНДР своих противоправных ядерной и ракетной программ. Санкции нацелены на лиц из третьих стран с давними торговыми связями с КНДР, а также на транспортные сети, которые способствуют получению Пхеньяном прибыли и выполнению им тех или иных операций”, – пояснили в Вашингтоне.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о своем решении официально признать Северную Корею “государством – спонсором терроризма”. Этот шаг направлен на то, чтобы еще более изолировать режим КНДР из-за его ядерной программы.

15 ноября центральный печатный орган Трудовой партии Северной Кореи опубликовал редакционную статью, в которой речь шла о том, что президент США заслуживает смертной казни за то, что он посмел оскорбить лидера КНДР Ким Чен Ына. В материале Трамп назван “отвратительным преступником” из-за его призыва к странам Азиатского региона усилить давление на КНДР, чтобы вынудить ее свернуть свою ядерную программу.

Как именно Трамп навредил достоинству Ким Чен Ына, в материале не уточнялось. Однако во время своей поездки по Азии Трамп прокомментировал слова северокорейского лидера, который назвал главу Белого дома “сумасшедшим стариком”. “Почему Ким Чен Ын оскорбил меня, назвав старым? Я бы никогда не назвал его низеньким и толстым”, – написал президент США в своем микроблоге в Twitter.

Минувшим летом Пхеньян вступил в очередную жесткую перепалку с США. Глава северокорейского МИДа пообещал преподать США “жестокий урок с применением ядерного оружия”. Трамп, в свою очередь, пригрозил Северной Корее невиданным “огнем”. После этого в КНДР заявили о планах нанести ракетный удар по суверенной островной территории США – острову Гуам. Глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил Северной Корее гибелью ее народа.

Несмотря на это, в ноябре Трамп выразил готовность встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном лицом к лицу, чтобы лично обсудить все вопросы. Северная Корея заявила, что не намерена вести переговоры с США, пока Вашингтон не прекратит свою враждебную политику в отношении Пхеньяна.

NEWSru.com

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