Мини-резюме года

🔊 Воспроизвести Год уже считает последние дни, стоит просмотреть, что проделано за этот год, тем более что и Сейм уже проработал более половины каденции, и такой редкий в Литве год без выборов уже тоже закончился, открывая еще одну страницу, наполненную обещаниями.

А ведь год, и не только этот, был совсем хорошим. Статистика еще подведет итоги, но уже и без этого понятно, что экономика росла, увеличивались заработные платы, опережая рост производительности труда и даже инфляцию.

Предприятия тоже могли радоваться периоду подъема, и жалобу «на отсутствие заказов» полностью вытеснила жалоба «на отсутствие работников».

Публичные финансы, хоть и запланированные по оптимистическим прогнозам, практически не отошли от планов. И даже набрало разбег использование европейских средств, которое очень задерживалось в начале этого финансового периода.

В контексте вот такого, несомненно, хорошего настроения власть могла работать спокойно.

Если что-то и мешало, то это постоянные склоки в Сейме, но, как говорится, собака лает, а караван идет. И караван действительно двигался быстрым темпом, которого уже давно не было. Таким темпом, что можно начать тосковать по бывшему покою и стабильности в годы правления социал-демократов.

По сути дела, в этом году были затронуты почти все области экономики, все экономические и социальные области были либо изменены, либо благодаря принятым решениям мы начнем их осуществлять в следующем году.

В этом букете есть и решения, которые необходимо было принять, были и такие решения, без которых нам жилось бы еще лучше.

Похвально, что в системе налогов ликвидировано дискриминационное налогообложение свободных профессий, несколько расширена льгота инвестиций, увеличен список репрезентационных расходов. И базу взносов «Содры» надо было соединить, хотя сейчас в связи с этим у бухгалтеров появилось чрезвычайно много дополнительной работы.

Чего не надо было делать, так это в налогообложении индивидуальной деятельности применять формулы кредита налогов, что затрудняет подсчет налогов. Не надо было ликвидировать трех свидетельств о предпринимательстве, не надо было дополнительно обогащать индивидуальную деятельность. Не нужны были и прогрессивные тарифы, даже если мы получили их в обмен на максимальные взносы в «Содру», которые системе «Содры» нужны были хоть плачь.

Если в осуществленной системе подсчета пенсий «Содры» в единицах (или очках) еще можно уловить логику, то совсем напрасно из «Содры» в бюджет государства была перенесена базовая пенсия, что привело в беспорядок и тарифы на подоходный налог, и социальное страхование в целом.

Сейчас уже ясно, что этот, казалось бы, технический перенос в будущем будет иметь финансовые последствия, а замечания экспертов о том, что «неправильно кто-то платит не 20%, а 15% подоходного налога», приведут к дальнейшему его увеличению.

И уже совсем не надо было в очередной раз реформировать систему накопления пенсий, которая в первое полугодие будущего года заставит многих жителей Литвы вновь ломать голову.

В системе здравоохранения перемены были необходимы, и они произошли, и опять со множеством «без надобности».

Список компенсируемых лекарств надо было дополнять и обновлять чаще, а не так варварски его изменять. Правда, нужен был льготный тариф НДС на некомпенсируемые лекарства.

Необходима оптимизация сети лечебных учреждений, только надо еще дискутировать по поводу критериев.

В системе просвещения действительно необходимо переустройство университетов и школьной сети. И совсем напрасно сломя голову был совершен переход на штатную оплату работы учителей.

После таких решений правительство должно было бы отказаться от предусмотренных в программе планов по ликвидации платных мест в высших учебных заведениях, потому что в случае принятия этого решения к эмиграции будет подключен новый кислородный баллон.

Власти совсем не надо было смешить жителей планами по снижению цен в Литве, достаточно было снизить административные ограничения. И помощи молодым семьям в квартирном вопросе тоже не надо было. Достаточно было увеличения «детских» денег и размера необлагаемых доходов.

В смысле принятых решений год был очень интенсивным, но в целом для его характеристики лучше всего подошла бы крылатая фраза о том, что, несмотря на усилия власти, год был хорошим. А без многих этих усилий год был бы еще лучше.

Рута ВАЙНЕНЕ, экономист

Комментарий прозвучал в эфире радио LRT