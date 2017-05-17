Минимальная зарплата – лишь за неквалифицированный труд

С 1 июля работодатели смогут платить минимальную месячную зарплату только за неквалифицированную работу. Это закреплено в новом Трудовом кодексе. Кроме того, работодатели обязаны упорядочить систему оплаты труда так, чтобы избежать любой дискриминации по половому признаку: за такую же или равноценную работу – одинаковая зарплата. В новом Трудовом кодексе впервые вводится определение неквалифицированного труда – это работа, для выполнения которой не требуются никакие специальные квалификационные навыки или профессиональные умения.

«Новое регламентирование предусматривает несколько новых требований к работодателям, при применении которых должна подняться зарплата. В первую очередь мы стремимся очень четко определить, что минимальная месячная зарплата должна выплачиваться только за неквалифицированную работу», — отмечает вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене.

По ее словам, в новом Трудовом кодексе вообще впервые указывается, что такое неквалифицированная работа — это работа, к выполнению которой не выдвигаются никакие специальные требования, касающиеся квалифицированных навыков или профессиональных способностей.

«Мы понимаем, что возможно, некоторые будут пытаться только незначительно поднять зарплату, но если знать, что работодателям не хватает квалифицированных работников, а с января этого года в системе Фонда социального страхования публикуются средние зарплаты, из-за таких поступков предприятия могут остаться без компетентных работников», — считает Радишаускене.

В новом Трудовом кодексе также предусмотрено, что работодатели должны утвердить систему оплаты труда, если она до сих пор не установлена в коллективном договоре.

«На рабочих местах, где среднее число работников от 10 и более, работодатель должен утверждать систему оплаты труда и сделать ее доступной для всех работников. Перед утверждением или сменой системы оплаты труда должны быть выполнены процедуры информирования и консультирования. В системе оплаты труда указываются категории работников по должности и квалификации, форма оплаты каждой из них и размеры зарплаты (максимальный и минимальный), основание и порядок выплаты дополнительного заработка, порядок индексирования зарплаты», — поясняет Радишаускене.

Вице-министр также обращает внимание на то, что разница между зарплатой мужчины и женщины в Литве — довольно серьезная проблема, и ее нужно решать, поэтому в новом Трудовом кодексе предусмотрено, что за одну и ту же работу должна выплачиваться одинаковая зарплата, и это должно быть утверждено в системе оплаты труда.

«Точно такая же работа означает соответствие трудовой деятельности, которая по объективным критериям одинаковая или похожа на другую трудовую деятельность настолько, что оба работника могут поменяться местами без особых расходов работодателя. Равноценная работа означает, что она по объективным критериям не является менее квалифицированной и менее значимой для работодателя, который стремится реализовать цели своей деятельности, чем другая сравниваемая работа. Эти понятия в Трудовом кодексе также определены впервые», — сказала вице-министр.

По ее словам, отныне работодатели, если потребуют специальные службы, должны будут предоставить информацию о средней зарплате работников по группе профессий и полу, и это должно способствовать решению проблемы.

«Мы хотим, чтобы на каждом рабочем месте работник знал, по каким критериям подсчитывается его зарплата, почему одним платят больше, а другим меньше, но эта разница должна быть связана только с компетенцией, навыками, сложностью работы и ответственностью, но никак не с полом или другими требованиям дискриминационного характера», — сказала Радишаускене.

По ее словам, если работодатели будут придерживаться новых требований и захотят сохранить и привлечь квалифицированных работников, им придется искать способы, как повысить зарплату.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N20 (1160) 18 мая, минимальная зарплата, неквалифицированный труд