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Минимальная зарплата в Литве повышается до 400 евро

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Минимальная месячная зарплата (ММЗ) в Литве с 1 января повышается на 20 евро до 400 евро. Она повышается после полуторагодового перерыва – в июле 2016 года она повышена с 350 до 380 евро.

Минимальную зарплату в Литве получает около 264 тыс. человек. Новый Трудовой кодекс предусматривает, что человек могут платить ММЗ только за неквалифицированную зарплату.

Профсоюзы выразили желание, чтобы в 2020 году минимальная зарплата составляла 500 евро.

Международный валютный фонд в ноябре предупредил правительство, что дальнейшее повышение ММЗ может навредить конкурентоспособности страны. Однако в Литве ММЗ самая низкая в странах Балтии: в Латвии с января она повышается до 430 евро, а в Эстонии – до 500 евро.

BNS

Метки: 

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