Минимальный балл для абитуриентов

В этом году впервые Министерством образования и науки на основании принятых в 2016 году поправок к Закону о науке и образовании установлен минимальный конкурсный балл для поступающих на места, финансируемые государством. В 2017 году университеты смогут принять абитуриентов, набравших не менее 3 баллов, коллегии — не менее 1,6 из 10, сообщило Министерство образования и науки. А четыре крупнейших университета создали свою ассоциацию.

Проходной балл

«Подготовка абитуриентов — очень важное условие поступления. Реализовывая Закон о науке и образовании, мы заинтересованы в том, чтобы образование получали подготовленные юноши и девушки. Очень важно, чтобы высшие заведения подержали наши начинания, одинаково применяя требования по качеству и к тем, кто обучается на бюджетных местах, и к тем, кто обучается на платной основе», — отмечает министр образования и науки Юргита Пятраускене.

В прошлом году высшие учебные заведения договорились, что в 2016 году в университеты будут приниматься те, кто получил не менее двух вступительных баллов, в коллегии — не менее 1,2.

Не имея законодательной базы, министерство ранее могло только рекомендовать ввести минимальный балл для поступления на бюджетные и платные места.

Как установлено критериями для поступающих, которые были приняты два года назад, претенденты на бюджетные места и в этом, и в прошлом годах должны были сдавать как минимум три экзамена: литовский язык и литературу (госэкзамен — если поступают в университет, государственный или школьный экзамен — если поступают в коллегии), иностранный язык и математику (за исключением абитуриентов в сфере искусств).

Ассоциация университетов

Четыре крупнейших литовских вуза – Вильнюсский университет, Каунасский технологический университет, Вильнюсский технический университет им. Гядиминаса и Литовский университет наук о здоровье планируют объединить свой опыт для повышения уровня высшего образования в стране и создают отдельную ассоциацию.

«Члены ассоциации — высшие учебные заведения — стремятся объединить свой опыт и усилия по улучшению качества литовского высшего образования и научных исследований», — говорится в сообщении с конференции ректоров этих вузов.

Среди основных целей объединения — стремление вузов внести свой вклад в высокий уровень образования, глобального и конкурентоспособного, отвечающего международным стандартам науки и образования в Литве. Вошедшие в ассоциацию вузы обязались приложить все усилия, чтобы более 80% выпускников к 2020 году были трудоустроены в соответствии с уровнем квалификации. Этим самым будет достигнуто ужесточение требований для абитуриентов, в которые теперь войдет обязательное ежегодное увеличение минимального конкурсного балла до четырх баллов.

«Мы высоко ценим активную дискуссию по вопросам науки и качества образования и поддерживаем предложение властей страны о реформировании сети образования. В дискуссии о литовском высшем образовании и научно-технических разработках, перспективах и конкурентоспособности мы руководствуемся реальной оценкой действительности и рекомендациями по ее улучшению. Теперь мы обязаны показать решимость и стремление самим взяться за перемены», — отметил в своем докладе ректор Вильнюсского университета Артурас Жукаускас.

«При организации конференции мы ясно высказали желание быть активными инициаторами изменений и их участниками, прежде всего выдвигая требования к себе с четкими обязательствами при поиске лучших решений для проведения дальнейших исследований по улучшению качества», — сказал он.

«Подготавливая конференцию, мы прежде всего хотели мобилизовать потенциал высшего образования страны и помочь стране в достижении важных целей. Мы являемся лидерами литовского высшего образования, поэтому, осознавая государственные, общественные, академические и научные ожидания сообщества, мы стремимся целенаправленно содействовать повышению качества высшего образования», — отметил ректор Каунасского технологического университета Пятрас Баршаускас.

Инф. «ЛК»

Метки: N5 (1145) 2 февраля, Абитуриенты, Ассоциация университетов, министерство образования и науки, подготовка, проходной балл, Пятрас Баршаускас