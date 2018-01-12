Министерства выработают план действий по финансированию Вильнюсского региона

На состоявшейся в четверг встрече литовские министры внутренних дел, образования и культуры договорились выработать совместный план действий по финансированию Вильнюсского региона.

Как сказал BNS глава МВД Эймутис Мисюнас, в будущем планируются и другие подобные встречи с целью найти консенсус по проблемам всех регионов Литвы и их решению.

“Все регионы для нас важны, мы не выделяем какой-то один регион, но нужно с чего-то начинать. Мы сегодня дискутировали о Вильнюсском регионе и его потребностях: снижении социального отчуждения, улучшении экономических условий, обеспечении потребностей мультикультурной общины. Факт, что для проведения в жизнь всех этих трех стремлений, нужны четкое горизонтальное видение и координирование действий. (…) Мы договорились, что выработаем план действий по Вильнюсскому региону, что следует делать, как мы будем согласовывать свои действия с министерствами, потому что проекты есть и у Министерства образования, и у Министерства культуры, и у Министерства транспорта – у каждого по отдельности”, – сказал министр в четверг BNS.

План действий по Вильнюсскому региону намечается выработать до 21 марта.

По словам Э. Мисюнаса, отдельный фонд, как предлагалось ранее, создаваться для региона не будет, а финансирование будет выделяться из имеющихся ресурсов каждого министерства.

Только из находящихся в ведении МВД структурных фондов Евросоюза (ЕС) Вильнюсскому региону до 2020 года намечается выделить 15 млн. евро. По словам Э. Мисюнаса, специалисты министерств во время совместной работы будут стремиться к тому, “чтобы деньги не были вложены в тротуарную плитку или в реновацию бассейнов там, где нет людей и бизнеса, а чтобы все средства и возможности были направлены конкретно на привлечение средств, бизнеса, улучшение условий для жителей, на проведение там культурных мероприятий, реновацию школ”.

Несколько парламентских консерваторов ранее предлагали создать специальный фонд для Юго-Восточной Литвы. Под Юго-Восточной Литвой понимаются территории Вильнюсского и Шальчининкского районов.

BNS

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