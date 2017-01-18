Министерство финансов – правительство в правительстве

Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас предложил подконтрольную Министерству внутренних дел Службу расследования финансовых преступлений объединить с Государственной налоговой инспекцией, которая подответственна Министерству финансов. Это будет решать Сейм. Будем надеяться.

Бывший Сейм, каким бы он ни был, воспротивился этой идее президента Дали Грибаускайте. Новый Сейм президент, безусловно, хвалит, поэтому похоже, что этот Сейм не воспротивится этой идее.

Пока вновь избранные члены Сейма при поддержке членов «Союза Отечества» – Христианских демократов Литвы, а также Союза либералов дружно и быстро одобряют все проекты, которые застряли в бывшем Сейме. Хотелось бы услышать мнение члена парламентской фракции либералов, бывшего руководителя Службы расследований финансовых преступлений Виталиюса Гайлюса, которое он публично высказал при увольнении с этой должности.

Что значит эта реорганизация? Одно их двух – уничтожение еще одной институции досудебного расследования или превращение Государственной налоговой инспекции в учреждение досудебного расследования. В первом случае нет никакого смысла далее существовать этой организации – просто ликвидируйте Службу расследований финансовых преступлений. Во втором случае мы станем уникальным полицейским государством, в котором учреждение по сбору налогов – Государственная налоговая инспекция – стало бы институцией досудебного расследования. Других альтернатив нет.

И это не может не понимать министр внутренних дел, который до этого работал судьей по уголовным делам и досудебному расследованию, потому что статья 7 Закона о Службе расследования финансовых преступлений, которая определяет функции этой службы, прежде всего требует, чтобы Служба расследований финансовых преступлений раскрывала и расследовала финансовые преступления, осуществляла криминальную разведку, выполняла досудебное расследование.

Напомню, что в 2010 году по представлению президента Д. Грибаускайте у Департамента государственной безопасности была отнята и никому не отнесена функция досудебного расследования. Поэтому преступления перед государством, человечностью и военные преступления в Литве расследуют только руководящие расследованиями прокуроры, потому что больше нет никакого учреждения досудебного расследования для расследования этих преступлений.

Напомню еще, когда руководить государством начала бывшая министр финансов Д. Грибаускайте, государственные энергетические предприятия из подведомства Министерству энергетики (хозяйства) были переданы Министерству финансов. Сейчас в новом Сейме спешат как можно быстрее осуществить передачу Службы расследований финансовых преступлений Министерству финансов. Что же происходит?

Происходит то, что вопреки праву и здравой логике добиваются, чтобы Министерство финансов управляло и распределяло не только государственную энергетику, финансы, но и управляло институцией досудебного расследования – Службой расследования финансовых преступлений, которая должна расследовать преступные деяния в этой – финансовой – сфере. Пока в сферах действия Министерства финансов расследования преступлений не было. И не должно быть, потому что расследование преступлений во всем мире – это функция Министерства внутренних дел и подведомственных ему учреждений.

Ну, досудебные расследования могут вести еще и государственные институции, курируемые правительством или президентом. Но не Министерством финансов. И это не только логическая, но и принципиальная ошибка. В результате такой реорганизации Министерство финансов стало бы институцией, которая управляет энергетикой, распределяет финансы и контролирует все это; которая еще будет контролировать расследование возможных преступлений и в своей деятельности. Нетрудно понять, что так быть не может.

То, что главе государства приходит в голову мысль, еще не означает, что она всегда правильна. Напомню поспешно брошенную идею главы государства Валдаса Адамкуса, который слыл квалифицированным экологом, и еще поспешнее реализованную – соединить Министерство строительства и Департамент охраны природы в общее Министерство окружающей среды.

Идея охраны природы в названии нового министерства оставлена, однако суть идеи погублена: дело в том, что то же министерство несет ответственность за строительство и другую хозяйственную деятельность и одновременно осуществляет природоохранный контроль этой деятельности. В принципе такого не может быть при одной подведомственности. А в Литве может.

Может, поэтому в Департаменте охраны природы, который Верховный Совет в 1990-1992 гг. отделил от правительства и сделал подответственным Сейму, но не правительству, ответственному за хозяйственную деятельность, работники добрым словом вспоминают этот период, когда ими руководили не чиновники, а закон. Такая работа Департамента охраны природы закончилась в 1993 году после выборов Сейма. Видимо, А.-М. Бразаускасу казалось необычным, что учреждения, контролирующие вопросы охраны природы, а кроме того, и культурного наследия, были подведомственны исполнительной власти.

Традиции, не имеющие ничего общего с принципом разделения властей, не только сохранены, но и приумножаются. Это не имеет ничего общего ни с демократией, ни с логикой. Это быстрые шаги к единовластию и ненаказуемости в нашем государстве.

Зигмас ВАЙШВИЛА, сигнатор Акта восстановления независимости Литвы

Метки: N3 (1143) 19 января, Зигмас Вайшвила, Министерство финансов, Мнение, Правительство, Сейм