Министерство отказывается от своей идеи

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Министерство транспорта и коммуникаций отказывается от высказанной ранее идеи оглашать фамилии нетрезвых водителей. Такую инициативу в министерстве обсуждали в апреле 2018 г. после аварии, вызвавшей резонанс.

Сейчас министерство утверждает, что подобное оглашение имен и фамилий нетрезвых водителей противоречило бы правилам охраны личных данных, принятым в Евросоюзе.

«По мнению Министерства транспорта и коммуникаций, публичное оглашение фамилий лиц, которые управляли транспортными средствами будучи в нетрезвом состоянии, без согласия этого лица было бы незаконным», — говорится в ответе министерства, предоставленном BNS.

Министерство цитирует вступивший в силу в мае общий регламент охраны данных, в котором говорится, что упорядочение данных лица является законным только в том случае, если субъект данных дал согласие, чтобы его личные данные были упорядочены с одной целью или несколькими конкретными целями».

В апреле нетрезвый водитель автомобиля компании City Bee, оказывающей услуги, в столице стал виновником аварии, во время которой погибла женщина, следовавшая на такси, получил повреждения еще один автомобиль.

После этого случая Министерство транспорта и коммуникаций обсудило также вопрос об обязательном оборудовании в арендуемых автомобилях так называемых алкоблоков. Такие поправки предложил парламентарий Ремигиюс Жямайтайтис.

Алкоблок представляет собой специальное устройство, приостанавливающее запуск двигателя, если у водителя автомобиля устанавливается нетрезвость.

Сейм решил вернуть проект инициаторам для усовершенствования, поддержав таким образом выводы парламентского Комитета по праву и правопорядку.

Комитет утверждал, что арендованные автомобили составляют лишь незначительную часть участвующих в движении средств, кроме того, нет статистических данных, которые обосновали бы, что именно арендованные автомобили составляют большую часть транспортных происшествий по причине нетрезвого водителя.

По мнению членов комитета, такое требование вызвало бы непропорционально большую ношу для маркетинга, связанного с арендой автомобилей.

«Хотя Министерству транспорта и коммуникаций данный проект не был представлен для согласования, министерство полагает, что выводы Комитета по праву и правопорядку были обоснованными», – указало министерство BNS.

Сейм в настоящее время также обсуждает поправки, которые с 2020 года узаконили бы алкоблоки.

Предусматривается, что институции правопорядка смогут решать, какую из двух мер административного воздействия применить в отношении лица, которое в нетрезвом виде управляло транспортным средством. Сам нарушитель также будет иметь право выбрать, платить ли ему штраф с лишением права управлять автомобилем на длительный срок или лишиться права управлять на более короткий срок, но с условием, что, получив заново удостоверение водителя, определенное время он не сможет управлять автомобилем без оборудованного в нем замка антиалкогольного двигателя.

Водитель, который выберет вариант вождения автомобиля с обязательным оборудованием замка антиалкогольного двигателя, в соответствии с новым порядком будет обязан получить удостоверение водителя с кодом ограничения «69».

Подготовлено по BNS и литовским СМИ