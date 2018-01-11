Министерство с июля предлагает остановить обучение в Литовском университете эдукологии

Министерство образования и науки с июля предлагает остановить обучение в Литовском университете эдукологии (ЛУЭ), получившее негативные оценки. Студенты этой высшей школы после реорганизации продолжат обучение в Университете им. Витатутаса Великого (УВВ).

“Мы предложим остановить разрешение на осуществление обучения с июля. Если сейм примет решения об объединении университетов, то студенты, которые сейчас обучаются в ЛУЭ, смогут перейти в УВВ и продолжить свое обучение”, – заявила в среду министр просвещения Юргита Пятраускене на заседании парламентского Комитета по образованию и науке.

В декабре ЛУЭ второй раз получил негативную оценку, это создает основания для лишения разрешения на осуществление образовательной деятельности и деятельности, связанной с учебной программой.

Сейчас сейм рассматривает проекты об объединении университетов – к каунасскому УВВ планируется присоединить находящейся сейчас в столице ЛУЭ и действующий в Каунасе Университет им. Александраса Стульгинскиса. Решение по этому вопросу планируется принять в пятницу.

В ноябре Кабмин утвердил план университетской реформы. После его реализации 14 государственных университетов будут реорганизованы в девять.

BNS

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