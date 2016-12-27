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Министр: “авария сточных труб в Вильнюсе – одна из крупнейших экологических катастроф”

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Авария и прорыв двух магистральных труб сточных вод в Вильнюсе – одна из крупнейших экологических катастроф последнего времени, её воздействие на окружающую среду будет оценено в ближайшем времени, утверждает министр окружающей среды Кястутис Навицкас. Наиболее крупный вред может быть, отметил он, нанесён популяциям лосося и тайменя в реке Нярис, которая втекает в Куршский залив.

“По предварительным данным, имелись благоприятные природные условия „для уменьшения воздействия (на окружающую среду), – значительный подъём воды в Нярис, (…) сточные воды разбавились большим соотношением воды. Другой фактор – холодная погода, отчего бактерии плохо размножаются. Всё это вселяет надежду, что воздействие будет невелико, но самое большое беспокойство вызывает воздействие на популяции лосося и тайменя, которых до сего времени можно было ловить в Вильнюсе”, – сказал в интервью радиостанции Ziniu radijas во вторник министр.

Во вторник, по словам министра, будет сформирована специальная комиссия по оценке причин аварии и её последствий.

23 декабря на ул. Упес у строительной площадки бизнес-центра Green hall были повреждены две трубы, по которым текут сточные воды из микрорайонов Жирмунай, Антакальнис, Балтупяй и Ерузале. Мэр Вильнюса обратился в жителям Вильнюса с просьбой насколько это возможно снизить расход воды. Часть отходов попали в реку Нерис. Самоуправление объявило в городе чрезвычайную ситуацию.

24 декабря днем на месте аварии был укреплен доставленный ночью грунт, что позволило продолжить восстановление работы трубопровода, а вечером трубы были соединены и возобновлена их эксплуатация.

BNS

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