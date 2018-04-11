Министр Б. Маркаускас попал в конфликтную ситуацию – спикер сейма

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис сомневается в том, что парламент выразит недоверие министру сельского хозяйства Бронюсу Маркаускау, в адрес которого звучит критика в связи с ведением хозяйственной деятельности на чужом земельном участке. Все же, спикер утверждает, что министр попал в конфликтную ситуацию с точки зрения репутации.

“Если говорить об уже состоявшейся попытке организовать недоверие одному министру, интерпелляции (министру здравоохранения А. Вяриге – BNS), результат мы видели. Вероятно, и в этом случае, если кто-либо попытается инициировать эту процедуру в сейме, то она завершится так же”, – сказал в среду В. Пранцкетис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, правящий Литовский союз крестьян и зеленых (“аграриев”) скорее всего, поддержит делегированного им министра Б. Маркаускаса. Однако, спикер отметил, что сложившаяся ситуация вредит репутации министра, вряд ли намерения полностью отказаться от хозяйственной деятельности решат проблему.

“Когда мы даем оценку министру, мы всегда говорим о двух вещах: одно – это его рабочая деятельность, и тут как бы нареканий нет, но что касается репутации в данном случае – да, он попал в такую конфликтную ситуацию, и только он сам может ее разрешить. Эта продажа хозяйства – вероятно не до конца решит эти вопросы репутации”, – сказал В. Пранцкетис.

Председатель сейма не взялся отвечать на вопрос о том, должен ли Б. Маркаускас уйти в отставку.

“Это прерогатива премьера, произносить такие слова”, – сказал В. Пранцкетис.

Во вторник глава правительства Саулюс Сквярнялис повторил журналистам, что не видит оснований для ухода министра сельского хозяйства. Однако, по его словам, Б. Маркаускасу “следует разобраться”.

Новостной портал 15min.lt на прошлой неделе сообщил, что мать Б. Маркаускаса София Маркаускене 5-6 лет пользуется земельными участками без разрешения владельцев. Один из владельцев земли утверждал, что сам платит налог на землю и не давал разрешения семье министра пользоваться его землей. Между тем, как пишет 15min.lt, мать Б. Маркаускаса получает за эти участки выплаты ЕС.

Президент Даля Грибаускайте в понедельник заявила, что “тень злоупотреблений”, падающая на министра сельского хозяйства и его семью, компрометирует не только его репутацию, но и репутацию всего правительства.

Б. Маркаускас в понедельник назвал ситуацию непреднамеренной ошибкой.

BNS

Метки: Литва